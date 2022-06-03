https://uz.sputniknews.ru/20220603/v-tashkente-proydet-sabantuy--podrobnosti-24988869.html

В Ташкенте пройдет Сабантуй – подробности

В Ташкенте пройдет Сабантуй – подробности

Один из главных татаро-башкирских праздников пройдет в бывшем парке Тельмана.

2022-06-03T19:58+0500

2022-06-03T19:58+0500

2022-06-03T19:58+0500

культура

ташкент

праздник

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ среди татар и башкир Сабантуй отметят в Ташкенте. Он состоится в воскресенье, 19 июня в Central Park (бывшем парке Тельмана).Несмотря на то, что праздник является татаро-башкирским, программа мероприятия рассчитана на всех жителей столицы независимо от национальности. Она включает театрализованное открытие, концерт с участием артистов Узбекистана, Татарстана и Башкортостана, а также ансамблей местных татарского и башкирского культурных центров. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала представитель Татарского общественного культурно-просветительского центра Эльвина Фаттахова.Напомним, в Узбекистане проживают более 130 национальностей и этнических групп, включая татар. Все они являются представителями 16 религиозных конфессий.Ранее, в апреле этого года в Ташкенте открыли сад "Бағрикенглик", посвященный равенству конфессий в Узбекистане.Читайте также:Стала известна программа детского фестиваля "Караван Чудес" до 5 июня

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ташкент, праздник, мероприятие