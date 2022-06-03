https://uz.sputniknews.ru/20220603/itogi-peregovorov-shavkata-mirziyoeva-i-emomali-raxmona-24972832.html
Итоги переговоров Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
Итоги переговоров Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
О чем договорились лидеры двух стран - читайте в нашем материале.
2022-06-03T11:05+0500
2022-06-03T11:05+0500
2022-06-03T11:34+0500
политика
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
итоги
переговоры
лидер
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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Ранее в четверг в Узбекистан с официальным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева.Лидеры двух стран провели встречу в узком формате. В ходе нее Мирзиёев и Рахмон обсудили укрепление двусторонних связей, кардинальное расширение практического взаимодействия в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.Президенты выразили желание укреплять и в дальнейшем стратегическое партнерство между двумя государствами. Также они обговорили возможность наращивания торговли и усиления промышленной кооперации, развития логистических и транзитных возможностей двух стран, а также реализации водно-энергетических проектов.Главы двух государств также обсудили вопросы поддержания мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии.Также в рамках визита лидеры Узбекистана и Таджикистана провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.Так, в ходе переговоров было отмечено, что за последние годы двустороннее сотрудничество заметно развивается. Товарооборот вырос почти в 40 раз, достигнув $600 млн. Количество совместных предприятий Узбекистана и Таджикистана увеличилось в 10 раз.Также были отмечены успешные итоги состоявшихся накануне визита заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума, в ходе которого подписаны новые соглашения и контракты на $1 млрд.Кроме этого, состоялась церемония запуска строительства Яванской гидроэлектростанции на реке Зарафшан.Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, нажав символическую кнопку, дали старт строительству.Это первый крупный проект двустороннего энергетического сотрудничества. Современная станция мощностью 140 мегаватт сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, устойчивости водного и аграрного секторов двух государств. Инженерные работы будут проводиться полностью на основе современных стандартов с привлечением ведущих мировых компаний.Кроме этого, после завершения переговоров на высшем уровне президенты приняли участие в церемонии подписания и обмена документами. Мирзиёев и Рахмон подписали Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве.Известно, что на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, которые предусматривают дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества. В их числе:По заявлению пресс-службы президента Узбекистана, Мирзиёев и Рахмон также посетили Технопарк в Ташкенте. Таджикистанским гостям рассказали о преимуществах производимой в Технопарке продукции. Промышленный потенциал страны, а также ассортимент и качество продукции произвело впечатление на гостей, сообщает пресс-служба.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, эмомали рахмон, итоги, переговоры, лидер
Итоги переговоров Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
11:05 03.06.2022 (обновлено: 11:34 03.06.2022)
О чем договорились лидеры двух стран - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik.
Ранее в четверг в Узбекистан с официальным визитом прибыл
президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева.
Лидеры двух стран провели встречу в узком формате. В ходе нее Мирзиёев и Рахмон обсудили укрепление двусторонних связей, кардинальное расширение практического взаимодействия в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.
Президенты выразили желание укреплять и в дальнейшем стратегическое партнерство между двумя государствами. Также они обговорили возможность наращивания торговли и усиления промышленной кооперации, развития логистических и транзитных возможностей двух стран, а также реализации водно-энергетических проектов.
Главы двух государств также обсудили вопросы поддержания мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Также в рамках визита лидеры Узбекистана и Таджикистана провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
Так, в ходе переговоров было отмечено, что за последние годы двустороннее сотрудничество заметно развивается. Товарооборот вырос почти в 40 раз, достигнув $600 млн. Количество совместных предприятий Узбекистана и Таджикистана увеличилось в 10 раз.
Также были отмечены успешные итоги состоявшихся накануне визита заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума, в ходе которого подписаны новые соглашения и контракты на $1 млрд.
Кроме этого, состоялась церемония запуска строительства Яванской гидроэлектростанции на реке Зарафшан.
Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, нажав символическую кнопку, дали старт строительству.
Это первый крупный проект двустороннего энергетического сотрудничества. Современная станция мощностью 140 мегаватт сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, устойчивости водного и аграрного секторов двух государств. Инженерные работы будут проводиться полностью на основе современных стандартов с привлечением ведущих мировых компаний.
Кроме этого, после завершения переговоров на высшем уровне президенты приняли участие в церемонии подписания и обмена документами. Мирзиёев и Рахмон подписали Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве.
Известно, что на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, которые предусматривают дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества. В их числе:
"Дорожная карта" по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в сфере промышленной кооперации;
Соглашение между министерствами культуры в области культуры и искусства на 2022-2023 годы;
"Дорожная карта" по развитию двустороннего сотрудничества между Джизакской областью Узбекистана и Согдийской областью Таджикистана;
Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
Меморандум о сотрудничестве в отрасли шелководства.
По заявлению пресс-службы президента Узбекистана, Мирзиёев и Рахмон также посетили Технопарк в Ташкенте. Таджикистанским гостям рассказали о преимуществах производимой в Технопарке продукции. Промышленный потенциал страны, а также ассортимент и качество продукции произвело впечатление на гостей, сообщает пресс-служба.