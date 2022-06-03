https://uz.sputniknews.ru/20220603/kak-prigotovit-vozdushnye-yaponskie-pankeyki--24969781.html

Как приготовить воздушные японские панкейки

Как приготовить воздушные японские панкейки

Предлагаем вам приготовить необычные оладушки на завтрак.

2022-06-03T07:00+0500

2022-06-03T07:00+0500

2022-06-03T07:00+0500

это интересно

рецепт

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Непривычный рецепт панкейков из обычных продуктов - пышные оладушки-панкейки без сливочного масла. Особенность блюда заключается в добавлении взбитых белков, благодаря чему тесто получается воздушным, а готовые панкейки - мягкими и нежными, как будто суфле. Ингредиенты (на 2 порции):яйца крупные - 2 шт.мука пшеничная - 40 гмолоко - 25 гсахар - 40 гразрыхлитель - 1/2 ч. ложкисок лимона - 1 ч. ложкамасло растительное (для жарки) - 1 ч. ложка.Для подачи на стол (по желанию):мёд - по вкусуСпособ приготовленияПодготовьте все необходимые продукты. Смешайте пшеничную муку и разрыхлитель.Разбейте яйца и отделите желтки от белков.В глубкой миске соедините желтки и молоко.Частями, каждый раз перемешивая, всейте муку с разрыхлителем.Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.В отдельной ёмкости соедините яичные белки и лимонный сок. Взбейте смесь миксером на низкой скорости 2-3 минуты, до получения устойчивой пены.Небольшими порциями, в 3-4 приёма, добавьте сахар и продолжайте взбивать яичные белки до "жёстких пиков" (ещё примерно 3-4 минуты).Добавляя примерно по 1 ст. ложке, вмешайте взбитые белки в тесто.Перемешивайте тесто аккуратно снизу вверх, чтобы сохранить воздушность и пышность массы.Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне, смажьте растительным маслом и промокните излишки масла бумажной салфеткой.Уменьшите огонь до минимального, выложите тесто порциями по 2,5-3 ст. ложки на каждый панкейк. Влейте на дно сковороды 1-2 ч. ложки воды (чтобы получить пар в процессе приготовления). Прикройте сковороду крышкой и готовьте панкейки на минимальном огне примерно 5-6 минут, пока поверхность теста не станет матовой, а низ не подрумянится.Затем аккуратно подденьте панкейки лопаткой и переверните на другую сторону. Влейте на сковороду еще 1-2 ч. ложки воды. Прикройте сковороду крышкой и готовьте панкейки ещё примерно 5-6 минут. Коснитесь кончиком пальца боковой стороны панкейка: если тесто пружинит и не прилипает к пальцу - готово. Повторите процесс с оставшимся тестом. Должно получится 6 панкейков.Воздушные японские панкейки готовы! Переложите их на тарелку и подавайте к столу, по желанию полив мёдом.Приятного аппетита!Читайте также:Как приготовить ленивую пиццу

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