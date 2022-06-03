Как приготовить воздушные японские панкейки
Предлагаем вам приготовить необычные оладушки на завтрак.
Непривычный рецепт панкейков из обычных продуктов - пышные оладушки-панкейки без сливочного масла. Особенность блюда заключается в добавлении взбитых белков, благодаря чему тесто получается воздушным, а готовые панкейки - мягкими и нежными, как будто суфле.
Ингредиенты (на 2 порции):
яйца крупные - 2 шт.
мука пшеничная - 40 г
молоко - 25 г
сахар - 40 г
разрыхлитель - 1/2 ч. ложки
сок лимона - 1 ч. ложка
масло растительное (для жарки) - 1 ч. ложка.
Для подачи на стол (по желанию):
мёд - по вкусу
Способ приготовления
Подготовьте все необходимые продукты.
Смешайте пшеничную муку и разрыхлитель.
Разбейте яйца и отделите желтки от белков.
В глубкой миске соедините желтки и молоко.
Частями, каждый раз перемешивая, всейте муку с разрыхлителем.
Частями, каждый раз перемешивая, всейте муку с разрыхлителем.
Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.
В отдельной ёмкости соедините яичные белки и лимонный сок. Взбейте смесь миксером на низкой скорости 2-3 минуты, до получения устойчивой пены.
Небольшими порциями, в 3-4 приёма, добавьте сахар и продолжайте взбивать яичные белки до "жёстких пиков" (ещё примерно 3-4 минуты).
Добавляя примерно по 1 ст. ложке, вмешайте взбитые белки в тесто.
Перемешивайте тесто аккуратно снизу вверх, чтобы сохранить воздушность и пышность массы.
Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне, смажьте растительным маслом и промокните излишки масла бумажной салфеткой.
Уменьшите огонь до минимального, выложите тесто порциями по 2,5-3 ст. ложки на каждый панкейк. Влейте на дно сковороды 1-2 ч. ложки воды (чтобы получить пар в процессе приготовления). Прикройте сковороду крышкой и готовьте панкейки на минимальном огне примерно 5-6 минут, пока поверхность теста не станет матовой, а низ не подрумянится.
Уменьшите огонь до минимального, выложите тесто порциями по 2,5-3 ст. ложки на каждый панкейк. Влейте на дно сковороды 1-2 ч. ложки воды (чтобы получить пар в процессе приготовления). Прикройте сковороду крышкой и готовьте панкейки на минимальном огне примерно 5-6 минут, пока поверхность теста не станет матовой, а низ не подрумянится.
Затем аккуратно подденьте панкейки лопаткой и переверните на другую сторону. Влейте на сковороду еще 1-2 ч. ложки воды. Прикройте сковороду крышкой и готовьте панкейки ещё примерно 5-6 минут. Коснитесь кончиком пальца боковой стороны панкейка: если тесто пружинит и не прилипает к пальцу - готово. Повторите процесс с оставшимся тестом. Должно получится 6 панкейков.
Воздушные японские панкейки готовы! Переложите их на тарелку и подавайте к столу, по желанию полив мёдом.
Приятного аппетита!
Приятного аппетита!
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