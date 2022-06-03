Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220603/kak-prigotovit-vozdushnye-yaponskie-pankeyki--24969781.html
Как приготовить воздушные японские панкейки
Как приготовить воздушные японские панкейки
Предлагаем вам приготовить необычные оладушки на завтрак.
2022-06-03T07:00+0500
2022-06-03T07:00+0500
это интересно
рецепт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/02/24969822_0:35:673:414_1920x0_80_0_0_1527d409341980ff445203f2e312d2f1.jpg
Непривычный рецепт панкейков из обычных продуктов - пышные оладушки-панкейки без сливочного масла. Особенность блюда заключается в добавлении взбитых белков, благодаря чему тесто получается воздушным, а готовые панкейки - мягкими и нежными, как будто суфле. Ингредиенты (на 2 порции):яйца крупные - 2 шт.мука пшеничная - 40 гмолоко - 25 гсахар - 40 гразрыхлитель - 1/2 ч. ложкисок лимона - 1 ч. ложкамасло растительное (для жарки) - 1 ч. ложка.Для подачи на стол (по желанию):мёд - по вкусуСпособ приготовленияПодготовьте все необходимые продукты. Смешайте пшеничную муку и разрыхлитель.Разбейте яйца и отделите желтки от белков.В глубкой миске соедините желтки и молоко.Частями, каждый раз перемешивая, всейте муку с разрыхлителем.Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.В отдельной ёмкости соедините яичные белки и лимонный сок. Взбейте смесь миксером на низкой скорости 2-3 минуты, до получения устойчивой пены.Небольшими порциями, в 3-4 приёма, добавьте сахар и продолжайте взбивать яичные белки до "жёстких пиков" (ещё примерно 3-4 минуты).Добавляя примерно по 1 ст. ложке, вмешайте взбитые белки в тесто.Перемешивайте тесто аккуратно снизу вверх, чтобы сохранить воздушность и пышность массы.Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне, смажьте растительным маслом и промокните излишки масла бумажной салфеткой.Уменьшите огонь до минимального, выложите тесто порциями по 2,5-3 ст. ложки на каждый панкейк. Влейте на дно сковороды 1-2 ч. ложки воды (чтобы получить пар в процессе приготовления). Прикройте сковороду крышкой и готовьте панкейки на минимальном огне примерно 5-6 минут, пока поверхность теста не станет матовой, а низ не подрумянится.Затем аккуратно подденьте панкейки лопаткой и переверните на другую сторону. Влейте на сковороду еще 1-2 ч. ложки воды. Прикройте сковороду крышкой и готовьте панкейки ещё примерно 5-6 минут. Коснитесь кончиком пальца боковой стороны панкейка: если тесто пружинит и не прилипает к пальцу - готово. Повторите процесс с оставшимся тестом. Должно получится 6 панкейков.Воздушные японские панкейки готовы! Переложите их на тарелку и подавайте к столу, по желанию полив мёдом.Приятного аппетита!Читайте также:Как приготовить ленивую пиццу
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/02/24969822_38:0:635:448_1920x0_80_0_0_8d09f65e313f0741914e3fbb1276ef50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рецепт

Как приготовить воздушные японские панкейки

07:00 03.06.2022
© www.russianfood.comВоздушные японские панкейки
Воздушные японские панкейки - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2022
© www.russianfood.com
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Предлагаем вам приготовить необычные оладушки на завтрак.
Непривычный рецепт панкейков из обычных продуктов - пышные оладушки-панкейки без сливочного масла. Особенность блюда заключается в добавлении взбитых белков, благодаря чему тесто получается воздушным, а готовые панкейки - мягкими и нежными, как будто суфле.

Ингредиенты (на 2 порции):

яйца крупные - 2 шт.
мука пшеничная - 40 г
молоко - 25 г
сахар - 40 г
разрыхлитель - 1/2 ч. ложки
сок лимона - 1 ч. ложка
масло растительное (для жарки) - 1 ч. ложка.
Для подачи на стол (по желанию):
мёд - по вкусу

Способ приготовления

Подготовьте все необходимые продукты.
Смешайте пшеничную муку и разрыхлитель.
Разбейте яйца и отделите желтки от белков.
В глубкой миске соедините желтки и молоко.
Частями, каждый раз перемешивая, всейте муку с разрыхлителем.
Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.
В отдельной ёмкости соедините яичные белки и лимонный сок. Взбейте смесь миксером на низкой скорости 2-3 минуты, до получения устойчивой пены.
Небольшими порциями, в 3-4 приёма, добавьте сахар и продолжайте взбивать яичные белки до "жёстких пиков" (ещё примерно 3-4 минуты).
Добавляя примерно по 1 ст. ложке, вмешайте взбитые белки в тесто.
Перемешивайте тесто аккуратно снизу вверх, чтобы сохранить воздушность и пышность массы.
Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне, смажьте растительным маслом и промокните излишки масла бумажной салфеткой.
Уменьшите огонь до минимального, выложите тесто порциями по 2,5-3 ст. ложки на каждый панкейк. Влейте на дно сковороды 1-2 ч. ложки воды (чтобы получить пар в процессе приготовления). Прикройте сковороду крышкой и готовьте панкейки на минимальном огне примерно 5-6 минут, пока поверхность теста не станет матовой, а низ не подрумянится.
Затем аккуратно подденьте панкейки лопаткой и переверните на другую сторону. Влейте на сковороду еще 1-2 ч. ложки воды. Прикройте сковороду крышкой и готовьте панкейки ещё примерно 5-6 минут. Коснитесь кончиком пальца боковой стороны панкейка: если тесто пружинит и не прилипает к пальцу - готово. Повторите процесс с оставшимся тестом. Должно получится 6 панкейков.
Воздушные японские панкейки готовы! Переложите их на тарелку и подавайте к столу, по желанию полив мёдом.
Приятного аппетита!
Читайте также:
Как приготовить ленивую пиццу
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0