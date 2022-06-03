https://uz.sputniknews.ru/20220603/kakie-vuzy-uzbekistana-samye-ekonomicheski-effektivnye-24967598.html
Какие вузы Узбекистана самые экономически эффективные
Какие вузы Узбекистана самые экономически эффективные
Министерство высшего и среднего образования опубликовало рейтинг самых прибыльных и убыточных учебных заведений.
2022-06-03T09:31+0500
2022-06-03T09:31+0500
2022-06-03T09:31+0500
общество
вуз
рейтинг
финансы
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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. В Узбекистане составили финансовый рейтинг вузов. Данные о доходах и расходах 62 государственных вузов за 2021 год опубликовало Министерство высшего и среднего специального образования.Согласно результатам, наибольшие доходы по итогам за прошлый год получили Ташкентский государственный педагогический университет (почти 400 млрд сумов), Наманганский государственный университет (320 млрд сумов) и Национальный университет Узбекистана (315 млрд сумов).В рейтинге также указаны пять университетов, завершивших учебный год "в минусе". Среди вузов, чьи расходы превысили доходы, лидирует Андижанский университет, он потратил на 13 млрд 376 млн сумов больше, чем заработал. На втором месте – Самаркандский госуниверситет (12 млрд 229 млн сумов), на третьем - Ташкентский университет востоковедения (6 млрд 681 млн сумов).Помимо них с отрицательным результатом закончили год Ургенчский госуниверситет и Наманганский инженерно-строительный институт.Доходы высших учебных заведений формируются за счет средств, выделяемых из бюджета, доходов за обучение на платно- контрактной основе, а также доходов фондов развития.Читайте также: В Узбекистане появится новый институт иностранных языков
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вуз, рейтинг, финансы
Какие вузы Узбекистана самые экономически эффективные
Министерство высшего и среднего образования опубликовало рейтинг самых прибыльных и убыточных учебных заведений.
ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik.
В Узбекистане составили финансовый рейтинг вузов. Данные
о доходах и расходах 62 государственных вузов за 2021 год опубликовало Министерство высшего и среднего специального образования.
Согласно результатам, наибольшие доходы по итогам за прошлый год получили Ташкентский государственный педагогический университет (почти 400 млрд сумов), Наманганский государственный университет (320 млрд сумов) и Национальный университет Узбекистана (315 млрд сумов).
В рейтинге также указаны пять университетов, завершивших учебный год "в минусе". Среди вузов, чьи расходы превысили доходы, лидирует Андижанский университет, он потратил на 13 млрд 376 млн сумов больше, чем заработал. На втором месте – Самаркандский госуниверситет (12 млрд 229 млн сумов), на третьем - Ташкентский университет востоковедения (6 млрд 681 млн сумов).
Помимо них с отрицательным результатом закончили год Ургенчский госуниверситет и Наманганский инженерно-строительный институт.
Доходы высших учебных заведений формируются за счет средств, выделяемых из бюджета, доходов за обучение на платно- контрактной основе, а также доходов фондов развития.