https://uz.sputniknews.ru/20220603/kogda-nachnetsya-priem-v-pervyy-klass-v-uzbekistane--24964503.html
Когда начнется прием в первый класс в Узбекистане
Когда начнется прием в первый класс в Узбекистане
Прием документов будущих первоклашек в Узбекистане пройдет в два этапа в зависимости от укомплектованности школ.
2022-06-03T08:14+0500
2022-06-03T08:14+0500
2022-06-03T08:14+0500
общество
школа
документы
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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Прием в первый класс на 2022-2023 учебный год в Узбекистане начнется 20 июня, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.С 20 по 31 июля школы будут формировать списки поступающих по своим микроучасткам. А в зависимости от укомплектованности школ преподавателями, помещениями и мебелью, с 1 по 15 августа пройдет дополнительный набор на вакантные места.Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в Ташкенте и областных центрах подать документы для зачисления в школу можно будет в электронном виде. В других населенных пунктах документы будут принимать лично в школе.В этом году в 1 класс примут детей, родившихся с 1 января по 31 декабря 2015 года.Читайте также: Фото: как в Узбекистане решают проблему нехватки детских садов
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MIA „Rosiya Segodnya“
школа, документы
Когда начнется прием в первый класс в Узбекистане
Прием документов будущих первоклашек в Узбекистане пройдет в два этапа в зависимости от укомплектованности школ.
ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Прием в первый класс на 2022-2023 учебный год в Узбекистане начнется 20 июня, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.
С 20 по 31 июля школы будут формировать списки поступающих по своим микроучасткам. А в зависимости от укомплектованности школ преподавателями, помещениями и мебелью, с 1 по 15 августа пройдет дополнительный набор на вакантные места.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в Ташкенте и областных центрах подать документы для зачисления в школу можно будет в электронном виде. В других населенных пунктах документы будут принимать лично в школе.
В этом году в 1 класс примут детей, родившихся с 1 января по 31 декабря 2015 года.