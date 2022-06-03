https://uz.sputniknews.ru/20220603/lavrov-v-turtsii-obsudit-vyvoz-ukrainskogo-zerna-24988602.html

Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна

Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Лавров будет обсуждать в ходе переговоров в Турции.

2022-06-03T18:20+0500

2022-06-03T18:20+0500

2022-06-03T18:20+0500

россия

сергей лавров

турция

украина

зерно

дмитрий песков

президент

переговоры

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ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Турции обсудит вопросы вывоза украинского зерна. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина, на следующей неделе у главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции в продолжении телефонного разговора на высшем уровне.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия готова обеспечить и безопасный вывоз зерна, и при этом сопроводить суда до международных вод Черного моря, но только после разминирования Киевом акватории.Напомним: ранее ряд стран Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.В МИД России отметили, что логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали собственные порты. Последствия этих решений уже дают о себе знать: представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири считает, что ситуация на Украине может привести к глобальному голоду. А в Еврокомиссии опасаются, что голод, в свою очередь, спровоцирует поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока в ЕС.Читайте также:

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сергей лавров, турция, украина, зерно, дмитрий песков, президент, переговоры