Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат - фото
17:10 03.06.2022 (обновлено: 17:22 03.06.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
© Пресс-служба президента Узбекистана
На предприятии также состоялась презентация промышленных товаров Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
© Пресс-служба президента Узбекистана
На предприятии производят ковры, полипропиленовую нить и другую продукцию.
Товар экспортируется в США, Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
© Пресс-служба президента Узбекистана
На комбинате также состоялась презентация промышленных товаров Узбекистана.
"Ответственным лицам смежных отраслей двух стран поручено обмениваться опытом и развивать торговлю", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
© Пресс-служба президента Узбекистана
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