https://uz.sputniknews.ru/20220603/mirziyoev-i-raxmon-posetili-xivinskiy-kovrovyy-kombinat---foto-24983574.html

Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат - фото

Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат - фото

На предприятии также состоялась презентация промышленных товаров Узбекистана.

2022-06-03T17:10+0500

2022-06-03T17:10+0500

2022-06-03T17:22+0500

общество

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

хива

ковер

предприятия

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана. На предприятии производят ковры, полипропиленовую нить и другую продукцию. Товар экспортируется в США, Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. На комбинате также состоялась презентация промышленных товаров Узбекистана. "Ответственным лицам смежных отраслей двух стран поручено обмениваться опытом и развивать торговлю", - говорится в сообщении.Читайте также:Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - фото

хива

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шавкат мирзиёев, эмомали рахмон, хива, ковер, предприятия