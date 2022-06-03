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https://uz.sputniknews.ru/20220603/mirziyoev-i-raxmon-posetili-xivinskiy-kovrovyy-kombinat---foto-24983574.html
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат - фото
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат - фото
На предприятии также состоялась презентация промышленных товаров Узбекистана.
2022-06-03T17:10+0500
2022-06-03T17:22+0500
общество
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
хива
ковер
предприятия
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана. На предприятии производят ковры, полипропиленовую нить и другую продукцию. Товар экспортируется в США, Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. На комбинате также состоялась презентация промышленных товаров Узбекистана. "Ответственным лицам смежных отраслей двух стран поручено обмениваться опытом и развивать торговлю", - говорится в сообщении.Читайте также:Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - фото
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шавкат мирзиёев, эмомали рахмон, хива, ковер, предприятия

Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат - фото

17:10 03.06.2022 (обновлено: 17:22 03.06.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На предприятии также состоялась презентация промышленных товаров Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2022
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
© Пресс-служба президента Узбекистана
На предприятии производят ковры, полипропиленовую нить и другую продукцию.
Товар экспортируется в США, Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2022
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
© Пресс-служба президента Узбекистана
На комбинате также состоялась презентация промышленных товаров Узбекистана.
"Ответственным лицам смежных отраслей двух стран поручено обмениваться опытом и развивать торговлю", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2022
Мирзиёев и Рахмон посетили Хивинский ковровый комбинат
© Пресс-служба президента Узбекистана
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