https://uz.sputniknews.ru/20220603/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-xorezmskuyu-oblast---foto-24978187.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - фото

Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - фото

Главы государств познакомятся с работой промышленных предприятий региона.

2022-06-03T14:42+0500

2022-06-03T14:42+0500

2022-06-03T14:42+0500

политика

шавкат мирзиёев

хорезмская область

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев приехал в Хорезмскую область. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана."В международном аэропорту Ургенча глава нашего государства встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона", - говорится в сообщении. В ходе визита главы государств познакомятся с деятельностью промышленных предприятий региона, а также посетят достопримечательности Хивы, добавили в пресс-службе.Читайте также:Итоги переговоров Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона

хорезмская область

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шавкат мирзиёев, хорезмская область