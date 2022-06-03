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Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - фото
Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - фото
Главы государств познакомятся с работой промышленных предприятий региона.
2022-06-03T14:42+0500
2022-06-03T14:42+0500
политика
шавкат мирзиёев
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев приехал в Хорезмскую область. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана."В международном аэропорту Ургенча глава нашего государства встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона", - говорится в сообщении. В ходе визита главы государств познакомятся с деятельностью промышленных предприятий региона, а также посетят достопримечательности Хивы, добавили в пресс-службе.Читайте также:Итоги переговоров Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
хорезмская область
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шавкат мирзиёев, хорезмская область

Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - фото

14:42 03.06.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе визита главы государств познакомятся с деятельностью промышленных предприятий региона.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев приехал в Хорезмскую область. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2022
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В международном аэропорту Ургенча глава нашего государства встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2022
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе визита главы государств познакомятся с деятельностью промышленных предприятий региона, а также посетят достопримечательности Хивы, добавили в пресс-службе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2022
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Хорезмскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
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