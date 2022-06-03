https://uz.sputniknews.ru/20220603/na-baykonure-podnyali-flagi-dnr-i-lnr--pered-zapuskom-progressa-k-mks-24975256.html
На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском прогресса к МКС
На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском прогресса к МКС
В пятницу запуск космического корабля запланирован в 12.32 по московскому времени.
2022-06-03T12:41+0500
2022-06-03T12:41+0500
2022-06-03T12:41+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Флаги Донецкой и Луганской народных республик подняли на стартовом комплексе Байконура перед запуском ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-20". Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что ракета должна отбыть с Байконура в 12.32 по московскому времени. Через несколько минут корабль должен выйти на орбиту и начать самостоятельный полет к Международной космической станции. Таким образом, он сделает два витка вокруг Земли и произведет пристыковку к МКС в 16.02 по московскому времени.Запуск ракеты посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесли флаги республик Донбасса. В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток."Прогресс МС-20" привезет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование – бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду.Помимо этого, в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос. Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.Читайте также:
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байконур, днр, лнр, корабль
На Байконуре подняли флаги ДНР и ЛНР перед запуском прогресса к МКС
В пятницу запуск космического корабля запланирован в 12.32 по московскому времени.
ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik.
Флаги Донецкой и Луганской народных республик подняли на стартовом комплексе Байконура перед запуском ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-20". Об этом сообщает РИА Новости
.
Известно, что ракета должна отбыть с Байконура в 12.32 по московскому времени. Через несколько минут корабль должен выйти на орбиту и начать самостоятельный полет к Международной космической станции. Таким образом, он сделает два витка вокруг Земли и произведет пристыковку к МКС в 16.02 по московскому времени.
Запуск ракеты посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесли флаги республик Донбасса. В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток.
"Прогресс МС-20" привезет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование – бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду.
Помимо этого, в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос. Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.