https://uz.sputniknews.ru/20220531/pusk-rakety-soyuz-21a-s-baykonura-budet-posvyaschen-dnr-i-lnr-24897348.html

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с Байконура будет посвящен ДНР и ЛНР

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с Байконура будет посвящен ДНР и ЛНР

Ракету "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-20" вывезли на стартовый стол на Байконуре.

2022-05-31T11:05+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Ракету "Cоюз-2.1А" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовой площадке на Байконуре. Через несколько дней она отправится к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.Специальный железнодорожный состав доставил "Союз" на площадку №31 космодрома, специалисты установили ее в вертикальное положение.Заправка ракеты пройдет за несколько часов до старта 3 июня. Пуск ракеты с кораблем запланирован на 12.32 мск. Спустя несколько минут после запуска корабль должен выйти на околоземную орбиту, там должны раскрыться его солнечные батареи и антенны. Затем уже "Прогресс" самостоятельно продолжит свой путь к МКС.Корабль проследует по сверхкороткой двухвитковой системе. Планируется, что он сделает два оборота вокруг Земли от старта до стыковки со станцией, и на это у него уйдет более трех часов.Также известно, что в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос. Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Изделия, которые напечатают на нем вернут на Землю, чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.Примечательно, что пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-20" с космодрома Байконур 3 июня будет посвящен ДНР и ЛНР. Таким образом, на головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, на пуск приехали дети с Донбасса.В данное время на борту МКС работают три российских космонавта Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, а также астронавты из США Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти. Предварительно сообщают, что в космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток.Читайте также:

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