https://uz.sputniknews.ru/20220603/passajirskie-poezda-nachnut-kursirovat-mejdu-tashkentom-i-dushanbe-data-24979014.html
Пассажирские поезда начнут курсировать между Ташкентом и Душанбе: дата
Пассажирские поезда начнут курсировать между Ташкентом и Душанбе: дата
Мирзиёев и Рахмон договорились о возобновлении пассажирского ж/д сообщения.
2022-06-03T15:55+0500
2022-06-03T15:55+0500
2022-06-03T15:55+0500
туризм
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ташкент
душанбе
эмомали рахмон
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Пассажирский поезд между Узбекистаном и Таджикистаном начнет курсировать с 20 июня. Состав запустят из Ташкента в Душанбе. Об этом сообщает Sputnik ТаджикистанО возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения договорились Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон в рамках переговоров в Ташкенте.Отмечается, что ежедневно границу республик пересекают около 20 тыс. граждан. У жителей обеих стран появится возможность свободно ездить друг к другу."Мы договорились рассмотреть возможность открытия в ближайшее время пассажирских железнодорожных перевозок между столицами и другими городами наших стран", - отметил Рахмон.Он уточнил, что между Узбекистаном и Таджикистаном в несколько раз увеличилось количество авиа- и автоперевозок.Лидеры республик договорились создать новые транзитные коридоры и сформировать современную логистическую инфраструктуру, наращивать авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки.Напомним: в конце 90-х Узбекистан прекратил железнодорожное сообщение между двумя республиками, разрешив только транзит таджикских составов через свою территорию.В ноябре 2011 года Узбекистан закрыл движение всех поездов через железнодорожный перегон Галаба - Амузанг, который является участком дороги, ведущим в Хатлонскую область Таджикистана.Весной 2012 года узбекская сторона начала демонтировать железнодорожные пути по направлению к региону.Читайте также:Новый поезд запустят из Бухары в Хиву и обратно: расписание
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поезд, ташкент, душанбе, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев
Пассажирские поезда начнут курсировать между Ташкентом и Душанбе: дата
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон в ходе переговоров в Ташкенте договорились о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между странами.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Пассажирский поезд между Узбекистаном и Таджикистаном начнет курсировать с 20 июня. Состав запустят из Ташкента в Душанбе. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
О возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения договорились Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон в рамках переговоров в Ташкенте.
Отмечается, что ежедневно границу республик пересекают около 20 тыс. граждан. У жителей обеих стран появится возможность свободно ездить друг к другу.
"Мы договорились рассмотреть возможность открытия в ближайшее время пассажирских железнодорожных перевозок между столицами и другими городами наших стран", - отметил Рахмон.
Он уточнил, что между Узбекистаном и Таджикистаном в несколько раз увеличилось количество авиа- и автоперевозок.
Лидеры республик договорились создать новые транзитные коридоры и сформировать современную логистическую инфраструктуру, наращивать авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки.
Напомним: в конце 90-х Узбекистан прекратил железнодорожное сообщение между двумя республиками, разрешив только транзит таджикских составов через свою территорию.
В ноябре 2011 года Узбекистан закрыл движение всех поездов через железнодорожный перегон Галаба - Амузанг, который является участком дороги, ведущим в Хатлонскую область Таджикистана.
Весной 2012 года узбекская сторона начала демонтировать железнодорожные пути по направлению к региону.