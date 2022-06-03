https://uz.sputniknews.ru/20220603/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-3-iyunya-24976787.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 3 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 3 июня

Россия, несомненно, преодолеет санкции Запада, сообщил Медведев.

2022-06-03T14:18+0500

2022-06-03T14:18+0500

2022-06-03T14:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

дмитрий медведев

запад

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 3 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Конгресс США призвал Байдена рассказать о расходовании $40 млрд, выделенных на помощь Украине. Издание Politiko сообщает, что в законодательных кругах тревожатся насчет того, сможет ли Белый дом отчитаться за беспрецедентный объем предоставленных средств и правильным образом отследить тысячи единиц вооружения и техники, отправляемых на Украину."Несколько конгрессменов уже предупредили администрацию, что будущий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства, как это было в предыдущие разы. Ключевым фактором в данном вопросе будет то, насколько исчерпывающе Пентагон отчитается за выделенные средства", — говорится в сообщении.По данным издания, еще до утверждения законопроекта о предоставлении $40 млрд киевским властям оборонное ведомство США "с трудом справлялось" с этой задачей.Джо Байден на переговорах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что одобрит быстрый процесс расширения организации при учете интересов всех союзников в сфере безопасности. Стороны обсудили подготовку к запланированному на конец июня саммиту НАТО в Испании, вопросы укрепления оборонительного потенциала альянса и "сдерживания России".Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал интервью телеканалу Al Jazeera. Приводим главные тезисы:"Для нас это прямая и явная угроза. Наличие баз НАТО на границах с Россией, где были бы размещены ударные ракетные системы, – это просто полный переворот вопросов безопасности. Это создало бы абсолютно неприемлемый характер угроз. Мы об этом неоднократно говорили. Может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательного решения, было заявление Украины о желании вернуть ядерное оружие. В таких условиях наша страна должна была обеспечить себе необходимый уровень безопасности", — заявил Медведев.Он добавил, что обвинения России в провоцировании мирового продовольственного кризиса — это ложь. Для улучшения продовольственной ситуации следует снять санкционные ограничения. Никто не хочет ядерной войны, и необходимо сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не произошел на Земле, но говорить о ее невозможности — ошибка, подчеркнул замглавы Совбеза.По его словам, структура безопасности в мире уже поменялась, и это признают все, но в итоге после российской спецоперации вместо американоцентричной должна появиться сбалансированная система, учитывающая интересы всех государств. Очертания будущей многополярной модели международной безопасности уже просматриваются.Медведев также отметил, что шансы на дипломатическое решение конфликта на Украине уменьшаются под влиянием призывов из Вашингтона и Брюсселя.Запад объявил информационную войну России без правил, но Москве важно не то, кто в ней победит, а важно защитить интересы своих граждан и жителей Донбасса. Принадлежащие Западу соцсети были антироссийскими еще задолго до операции на Украине, а после ее начала стали "фильтровать контент" и блокировать выступления политических деятелей, аналитиков, закрывать российские каналы, продвигать только одну позицию.Замглавы Совбеза подчеркнул, что Соединенные Штаты в ответ на спецоперацию объявили "войну по доверенности", поставляя Киеву вооружение и технику, поддерживая там милитаристский запал, чтобы воевать до последнего украинца.В случае применения Киевом реактивных систем залпового огня США в отношении российских объектов у Вооруженных сил РФ не будет другого выбора, как нанести ответные удары по центрам принятия решений — в том числе, Минобороны и генштабу ВСУ. Есть и другие центры принятия решений, но они располагаются за пределами Украины, подытожил Медведев.Читайте также:Власти Херсона: все попытки вторжения ВСУ провалились

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украина, дмитрий медведев, запад