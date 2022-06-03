https://uz.sputniknews.ru/20220603/vlasti-xersona-vse-popytki-vtorjeniya-vsu-provalilis-24972559.html

Власти Херсона: все попытки вторжения ВСУ провалились

Власти Херсона: все попытки вторжения ВСУ провалились

Об этом рассказал замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

2022-06-03T10:41+0500

2022-06-03T10:41+0500

2022-06-03T10:41+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Все попытки вторжения украинских военных в Херсонскую область были отбиты и провалились. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Как известно, украинская сторона предприняла несколько попыток прорвать оборону и вторгнуться на территорию Херсонской области. Глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута, который сбежал после прихода российских военных, заявил укринским СМИ, что ВСУ якобы освободили более 20 населенных пунктов Днепропетровской области, а также продолжают наступление. Впоследствии о наступлении на Херсон заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович."Мы полностью контролируем территорию Херсонской области. Все заявления, которые делаются о захвате – это чистый популизм. Это все не соответствует действительности. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем войск Российской Федерации", - цитирует Стремоусова РИА Новости.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Читайте также:

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