https://uz.sputniknews.ru/20220603/rossiya-snimet-ogranicheniya-na-vezd-grajdan-uzbekistana-pribyvayuschix-jd-transportom---25001680.html

Россия снимет ограничения на въезд граждан Узбекистана, прибывающих ж/д транспортом

Россия снимет ограничения на въезд граждан Узбекистана, прибывающих ж/д транспортом

Россия снимает ограничения на въезд узбекистанцев, прибывающих ж/д транспортом.

2022-06-03T22:31+0500

2022-06-03T22:31+0500

2022-06-03T22:37+0500

туризм

узбекистан

железная дорога

транспорт

иностранцы

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Россия с 14 июня снимает все эпидемиологические ограничения на въезд граждан Узбекистана, прибывающих ж/д транспортом. "Принято решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент - Самара и Ташкент - Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщени Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.Также страна снимает ограничения на въезд иностранцев, прибывающих авиатранспортом.Читайте также:Пассажирские поезда начнут курсировать между Ташкентом и Душанбе: дата

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узбекистан, железная дорога, транспорт, иностранцы