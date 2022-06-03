https://uz.sputniknews.ru/20220603/shoygu-postavil-novye-zadachi-dlya-uskoreniya-spetsoperatsii-na-ukraine--kadyrov-24990056.html
Шойгу поставил новые задачи для ускорения спецоперации на Украине — Кадыров
Шойгу поставил новые задачи для ускорения спецоперации на Украине — Кадыров
Кадыров: Шойгу определил меры для улучшения тактики спецоперации.
2022-06-03T19:08+0500
2022-06-03T19:08+0500
2022-06-03T19:08+0500
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сергей шойгу
рамзан кадыров
украина
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу дал новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые помогут ускорить ее темпы, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по итогам совещания с главой оборонного ведомства.Помимо этого, Шойгу поблагодарил чеченских военнослужащих за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских вооруженных структур.В ответ, глава Чечни выразил благодарность министру оборонного ведомства за высокую оценку работы спецподразделений.Глава Чечни часто заявляет об отправке добровольческих групп для участия в спецоперации по освобождению Донбасса. Перед этим они проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:"Воюют не на своей земле". Что говорят местные о битве за ДонбассПоследние новости о спецоперации на Украине — главное на 3 июня
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сергей шойгу, рамзан кадыров, украина
Шойгу поставил новые задачи для ускорения спецоперации на Украине — Кадыров
Глава Чечни сообщил, что Шойгу определил меры для улучшения тактики военной операции на Украине.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Министр обороны России Сергей Шойгу дал новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые помогут ускорить ее темпы, заявил
глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по итогам совещания с главой оборонного ведомства.
"Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — сообщил Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале.
Помимо этого, Шойгу поблагодарил чеченских военнослужащих за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских вооруженных структур.
В ответ, глава Чечни выразил благодарность министру оборонного ведомства за высокую оценку работы спецподразделений.
"Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим", — подчеркнул Кадыров.
Глава Чечни часто заявляет об отправке добровольческих групп для участия в спецоперации по освобождению Донбасса. Перед этим они проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.