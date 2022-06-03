https://uz.sputniknews.ru/20220603/spetsialist-nazvala-idealnoe-komnatnoe-rastenie-dlya-kvartiry-24970265.html

Специалист назвала идеальное комнатное растение для квартиры

Специалист назвала идеальное комнатное растение для квартиры

Флорист рассказала, какое неприхотливое комнатное растение подходит для квартиры.

2022-06-03T07:30+0500

2022-06-03T07:30+0500

2022-06-03T07:30+0500

это интересно

растение

квартира

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Многие горожане выдвигают несколько требований к комнатным растениям: неприхотливость, декоративный внешний вид, полезные свойства. Хлорофитум занимает первую строчку рейтинга среди других жителей подоконника, уверена президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Абсолютно любой человек сможет ухаживать за этим растением, сообщила она в интервью радио Sputnik."Самое простое растение, которое очень хорошо с любыми людьми уживается, – это хлорофитум. Он самый нейтральный, не ядовитый и неприхотлив в уходе. С ним может справиться любой человек, даже тот, кто не имеет ботанического образования или познаний в этой области", – рассказала флорист.По ее словам, хлорофитум лидирует среди остальных домашних растений, таких как фикусы и кактусы, благодаря большому количеству выделяемого кислорода. Помимо этого, растение имеет много различных видов, что точно добавит многообразия в оформление дома, сказала Сафронова."Если у вас небольшая комната, то, скажем, двух-трех хлорофитумов на подоконнике будет достаточно. Они бывают разных сортов и разных форм, это не будет выглядеть скучно и монотонно. Вместе с тем еще будет польза в плане выделения кислорода", – заключила специалист.Читайте также:Эксперт рассказал, что будет с организмом, если заниматься спортом перед сном

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растение, квартира