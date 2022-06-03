https://uz.sputniknews.ru/20220603/spetsialist-nazvala-idealnoe-komnatnoe-rastenie-dlya-kvartiry-24970265.html
Специалист назвала идеальное комнатное растение для квартиры
Специалист назвала идеальное комнатное растение для квартиры
Флорист рассказала, какое неприхотливое комнатное растение подходит для квартиры.
2022-06-03T07:30+0500
2022-06-03T07:30+0500
2022-06-03T07:30+0500
это интересно
растение
квартира
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Многие горожане выдвигают несколько требований к комнатным растениям: неприхотливость, декоративный внешний вид, полезные свойства. Хлорофитум занимает первую строчку рейтинга среди других жителей подоконника, уверена президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Абсолютно любой человек сможет ухаживать за этим растением, сообщила она в интервью радио Sputnik."Самое простое растение, которое очень хорошо с любыми людьми уживается, – это хлорофитум. Он самый нейтральный, не ядовитый и неприхотлив в уходе. С ним может справиться любой человек, даже тот, кто не имеет ботанического образования или познаний в этой области", – рассказала флорист.По ее словам, хлорофитум лидирует среди остальных домашних растений, таких как фикусы и кактусы, благодаря большому количеству выделяемого кислорода. Помимо этого, растение имеет много различных видов, что точно добавит многообразия в оформление дома, сказала Сафронова."Если у вас небольшая комната, то, скажем, двух-трех хлорофитумов на подоконнике будет достаточно. Они бывают разных сортов и разных форм, это не будет выглядеть скучно и монотонно. Вместе с тем еще будет польза в плане выделения кислорода", – заключила специалист.Читайте также:Эксперт рассказал, что будет с организмом, если заниматься спортом перед сном
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
растение, квартира
Специалист назвала идеальное комнатное растение для квартиры
Флорист рассказала, какое неприхотливое комнатное растение выделяет много кислорода и отлично подходит для квартиры в городе.
Многие горожане выдвигают несколько требований к комнатным растениям: неприхотливость, декоративный внешний вид, полезные свойства. Хлорофитум занимает первую строчку рейтинга среди других жителей подоконника, уверена президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Абсолютно любой человек сможет ухаживать за этим растением, сообщила она в интервью радио Sputnik
.
"Самое простое растение, которое очень хорошо с любыми людьми уживается, – это хлорофитум. Он самый нейтральный, не ядовитый и неприхотлив в уходе. С ним может справиться любой человек, даже тот, кто не имеет ботанического образования или познаний в этой области", – рассказала флорист.
По ее словам, хлорофитум лидирует среди остальных домашних растений, таких как фикусы и кактусы, благодаря большому количеству выделяемого кислорода. Помимо этого, растение имеет много различных видов, что точно добавит многообразия в оформление дома, сказала Сафронова.
"Если у вас небольшая комната, то, скажем, двух-трех хлорофитумов на подоконнике будет достаточно. Они бывают разных сортов и разных форм, это не будет выглядеть скучно и монотонно. Вместе с тем еще будет польза в плане выделения кислорода", – заключила специалист.