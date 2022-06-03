https://uz.sputniknews.ru/20220603/v-tashkente-uchastki-pod-nazemnym-metro-sdadut-v-arendu-24962244.html

В Ташкенте участки под наземным метро сдадут в аренду

В Ташкенте участки под наземным метро сдадут в аренду

Территории под строительство фудтреков и светового оборудования выставят на торги.

2022-06-03T09:08+0500

2022-06-03T09:08+0500

2022-06-03T09:08+0500

общество

метро

ташкент

аренда

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Территорию под столичным наземным метро используют для создания различных объектов культуры и отдыха. Об этом сообщается на портале "Новости законодательства" со ссылкой на постановление правительства.Согласно документу, на участках под первой и пятой станциями линии наземного метро "Дустлик–Қуйлюқ" ташкентского метрополитена в целях эффективного использования планируется организовать следующие объекты:Отмечается, что данная территория подлежит инвентаризации, и ту ее часть, которая не влияет на деятельность работы метро, передают в резерв хокимията столицы.Как сообщается в документе, те участки под линиями наземного метро, которые используют под строительство и размещение фудтраков и светового оборудования выставят на торги через платформу "E–Auksion".При этом арендовать территорию можно на срок до пяти лет.На участках планируют построить пункты торговли и обслуживания, пункты торговли быстрого питания (фудтреки), книжные магазины, автостоянки, уточняется в сообщении.Напомним: участок "Дустлик – Куйлюк" является первым этапом ташкентской кольцевой линии метро, его длина составляет 11 километров.Читайте также:Метро Ташкента продлевает время работы вестибюлей

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метро, ташкент, аренда