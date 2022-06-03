https://uz.sputniknews.ru/20220603/zapad-poshel-po-griby--gallyutsinogennye-24973607.html

Запад пошел по грибы — галлюциногенные

Запад пошел по грибы — галлюциногенные

У любого непредубежденного человека возникает сегодня вопрос: как западные элиты собираются справляться с тем разорением западного же среднего класса, которое они сами и затеяли?

2022-06-03T11:53+0500

2022-06-03T11:53+0500

2022-06-03T11:53+0500

колумнисты

запад

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Миллионы людей уже живут плохо, а в ближайшем будущем им станет еще хуже. Четверть британцев — подобные штуки почему-то всегда тестируют на британцах — уже откровенно недоедают, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Но ведь обычно подобные вещи чреваты голодными бунтами, мятежами. Народные массы начнут сносить руководство. Что с этим делать? Ответ нашли в Давосе — и довольно неожиданный. Одним из самых заметных павильонов на прошедшем форуме стал "Дом психоделиков". Его обитатели гордо именовали себя "психонавтами".Там на самом высшем уровне с пресловутыми "панелями", авторитетными спикерами, научными лекциями и коллективными медитациями продвигалась в массы новая модная тема — галлюциногенные грибы. Вообще-то содержащийся в них псилоцибин является смертельным ядом, но внезапно оказалось, что эта точка зрения устарела. "Вы не понимаете, это другое".Вылезла целая орда жулья с научными степенями, которая, ссылаясь на масштабные испытания на людях, утверждает, что мухоморы — это класс, от них весело и сплошная польза. И от нервов помогают, и от воды в коленке, а самое главное — от революций очень хорошо заходит. Наестся электорат мухоморов и лежит смирно. Эффективнее разве что эвтаназия — кстати, тоже очень модная тема среди западных инвесторов.С одной стороны, вроде ничего страшного тут и нет. В Лету канули те благородные бандиты, которые отказывались наживаться на наркотиках, они просто дети рядом с современными инвестбанкирами. На плантациях той же марихуаны за последние несколько лет обогатилась целая плеяда прогрессивных бизнесменов.Однако теперь травка, что называется, вышла на плато: вложения перестали приносить большую прибыль. Череду шоков пережили и криптовалюты. Богатые люди забеспокоились, куда бы им перевложиться. И тут как из-под земли возникли галлюциногенные грибы. Капитал почувствовал прибыль и заинтересовался. Ну вроде и что такого? Невидимая рука рынка. Пускай наживаются.С другой стороны, креативное жулье, которое сочиняет стартапы на галлюциногенах, пиарит эту дрянь на глобальном уровне и активно ездит по ушам всему населению земшара. А как иначе? Грибы надо раскрутить, без этого хайпа инвестбанкиры не понесут свои денежки в их стартапы. Опять же бизнес, ничего личного. Миллионы людей должны подсесть на галлюциногены и скончаться в муках, чтобы инвестор получил подобающий профит. Ну вот миллионы и окучивают.Уже даже в русскоязычной Википедии эта дрянь позиционируется как пролекарственное средство. Мухоморы. Пролекарственное. Серьезно? А ведь подходы к галлюциногенам перекраивают на всех уровнях: тут вам и романтическая мистика в духе Кастанеды, и "научные" исследования, основанные на масштабных лабораторных испытаниях "под наблюдением специалистов", и гламурные признания кинозвезд типа "как мы всей кодлой обдолбались в Перу и беседовали с духами". И все это девятым валом падает на мозг обывателя.Занимаются этим, надо отдать им должное, люди увлеченные, жадные и специфически одаренные. Кого там только не было, в "Доме психоделиков"! Шаманы, гуру, эксперты по общению с предками, специалисты по вызыванию духов. Один из топ-менеджеров дома позиционировал себя как "специалист по семейным инвестициям и эксперт по аяваске". Это типа как "риэлтор нежилых помещений и эксперт по самогонке". Или — "брокер, биржевой аналитик и эксперт по кокаину". Невежественным россиянам, отстающим от прогресса, стоит пояснить, что аяваска — это галлюциногенный отвар, изготовляемый шаманами амазонских племен.Одними грибами дело не ограничивается, конечно. Наркотическое окно Овертона открывают целые армии неполживых журналистов, "британских ученых", психотерапевтов и разного рода инфоцыган. Марихуану продвинули в массы уже давно. Параллельно раскрутили опиоиды. А пару лет назад англосаксонские СМИ принялись активно обелять совсем тяжелые наркотики. Вот характерная статья во флагманском издании светлоликой общественности — газете The Guardian. Она называется: "Познакомьтесь с Карлом Хартом: родитель, профессор Колумбийского университета, героиновый наркоман".Карл Харт действительно преподавал в университете Лиги плюща и активно пиарил свой опыт "осознанного и ответственного" наркоши. Он написал про это дело книгу, выбил грант и проводил "лабораторные исследования": вводил подопытным наркотики и смотрел, что будет. "У нас в Колумбийском университете мы давали людям тысячи доз кокаина… и ни разу ни у кого не было сердечного приступа", -- жизнерадостно отчитывается он перед журналистом.Наркотики — все более тяжелые и опасные — становятся в мировом инфополе чем-то милым и безобидным, модным и прогрессивным. Сегодня западного потребителя приучают к ним так же усердно, как когда-то приучали женщин к сигаретам. Те же рекламные ходы, те же образы, те же удачные словосочетания. "Рекреационные наркотики" — как звучит!Интересно, что если "вещества" усиленно обеляют, то спорт, здоровый образ жизни — все это в тех же СМИ сегодня выглядит чем-то не очень приличным. Это неинтеллигентно. Эльфам не положено ходить в качалку. Качалка для реднеков, там трамписты орудуют. Тягать штангу — это все равно что мясо есть, а там уже и до расизма с сексизмом недалеко. Эльфам можно разве что заниматься йогой, параллельно экспериментируя со все более тяжелыми наркотиками.Еще менее прогрессивно сегодня доверять традиционной медицине. Она какая-то консервативная, отсталая. Врачи все время говорят о неприятных вещах. Яды там. Летальный исход. Глупости это все. Ядов никаких нет, есть магические зелья. А если в результате их употребления случится летальный исход, это значит, что в путешествии по иному миру тебе так понравилось, что ты решил не возвращаться.Этим решается и еще одна проблема: "золотого миллиарда". Иронично звучит, да? Массовое здравоохранение загибается на глазах, нормальное лечение стало гражданам не по карману. Зато грибы — они буквально под ногами растут. Современные "ученые" без зазрения совести расписывают их "лечебные" свойства. Официально они признаны не везде, но за этим дело, судя по всему, не станет. Вслед за прогрессивным Денвером декриминализировать грибы начали и в других американских городах. Марихуана давно уже считается типа лекарством. Ну вот так и будут лечиться граждане в массе своей. Традиционная медицина с анализами и антибиотиками останется только для самых богатых.Ну и конечно, революционная активность граждан заметно угасает, если их подсадить на грибы или герыч. Очень удобно управлять страной становится. Полтора века назад те же, условно, давосские элиты подсадили на опиум чуть ли не треть всех китайцев. Те курили и покорно терпели все издевательства. Сегодня с КНР такой фокус не пройдет — что ж, в качестве китайцев решено использовать собственное население. Авось не пойдут на баррикады.Казалось бы, что нам за дело до всего этого? Но, к сожалению, мы продолжаем вариться в той же глобальной инфоповестке. Отечественные бизнесмены, инвестировавшие в марихуану, в свое время активно ее рекламировали. Отечественные либеральные СМИ бесконечно трындели о том, как у них в Голландиях с наркотой свободно, а у нас-то — отсталость дремучая. Что уж говорить об отечественных звездах, они экспериментировали с "веществами" практически в открытую.И все это заходило нашей молодежи, а как это могло не заходить? Когда весь мировой гламур щедрым потоком выливается на бывших парий, когда отвратительная зависимость подается как романтический вызов обществу, куда от всего этого деваться?Между тем информационная повесточка — это не какая-то вселенская сила, с ней вполне можно работать. На глазах моего поколения напрочь рассеялся гламурный ореол вокруг курения табака. Когда-то было это стильно и романтично, сегодня — неприлично, некрасиво, нестатусно. Ту же штуку можно устроить и с наркоманией: просто не тащить в наши палестины эту самоубийственную моду, не превращаться добровольно в обкурившихся туземцев, на которых делают деньги белые люди из Давоса. Вполне можно жить разумно, здорово и долго. Было бы желание.

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2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

запад