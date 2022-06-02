https://uz.sputniknews.ru/20220602/himars-na-ukraine--shag-k-voyne-ssha-s-rossiey-24958558.html

HIMARS на Украине – шаг к войне США с Россией

HIMARS на Украине – шаг к войне США с Россией

Поставки американских систем залпового огня киевскому режиму не изменят ход российской спецоперации. Ударные системы HIMARS на украинской территории угрожают военной эскалацией странам-посредникам и Соединенным Штатам.

2022-06-02T15:07+0500

2022-06-02T15:07+0500

2022-06-02T15:07+0500

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Белый дом сегодня подтвердил поставку Украине РСЗО HIMARS с ограничением дальности поражения до 80 км. Тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 км обсуждаются, окончательное решение не принято, однако курс Вашингтона на эскалацию военного конфликта в Европе очевиден. Посредником выступит Румыния, которая ранее приобрела у США 54 пусковых установок М142 системы High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Польша может передать Киеву 20 пусковых установок HIMARS.Обещанный в июне американский пакет военной помощи ВСУ в денежных единицах выглядит лучше, чем в единицах боевых, ведь 700 млн долларов – это эквивалент всего 30 установок РСЗО HIMARS, на которые так рассчитывает киевский режим.Между тем, в "пакете" присутствуют РЛС, вертолеты, автомобили и противотанковые комплексы Javelin. Если десяток пусковых установок HIMARS доедет из Румынии до "восточного фронта" (протяженностью 400 км), соотношение сил не изменится. Важнее политическое безрассудство и прецедент – американские ударные системы HIMARS на Украине подталкивают мир на шаг ближе к Апокалипсису.Заявление президента США Джозефа Байдена: "Мы не ищем войны между НАТО и Россией" – совершенно оторвано от реальности. Пытаясь ударить ядерную сверхдержаву "химеризованными" конвульсиями киевского режима, Вашингтон очень рискует – подставляет под российское возмездие европейские страны НАТО и собственно североамериканскую территорию.Размещение ВСУ "блуждающих" систем HIMARS с управляемыми ракетами РСЗО в приграничной зоне – для поражения объектов и городов в глубине России – запустит развитие глобального конфликта с применением всех видов вооружений. Легитимной целю для ВС России станет военно-политическое руководство не только Украины. Москва вынуждена будет расширить географические рамки демилитаризации – российские высокоточные ракеты большой дальности полетят в Польшу, Румынию, Германию, США и другие страны агрессивного блока.Не в коня капустаФактический крах в конце мая украинского "восточного фронта" подтолкнул США к поставкам РСЗО M142 HIMARS, которая воспринимается многими на Украине как чудо-оружие, способное повернуть историю вспять.Однако модульная система американского производства с дальностью реактивных снарядов до 80 км и управляемых ракет – до 300 км представляет собой лишь нечто среднее между российскими РСЗО "Смерч" (дальность до 120 км) и ОТРК "Искандер" (до 500 км). Нет ничего волшебного в области технологий или героического в истории боевого применения HIMARS в Ираке и Афганистане. Чтобы усилить артиллерию ВСУ для возможности противодействия российским войскам, американцам необходимо передать киевскому режиму все свои установки HIMARS, а также привлечь европейских "волонтеров" из НАТО. И это совсем другие деньги.При том что годовой оборонный бюджет Украины составляет около 6 млрд долларов, после 24 февраля киевский режим получил от США военную помощь на 4,5 млрд долларов. Рухнувший фронт ВСУ в Донбассе доказал, что удвоение украинского военного бюджета побед не гарантирует. Здесь невольно возникает ассоциация с бесславно брошенными в Афганистане тысячами единиц тяжелого вооружения американского производства.После Украины НАТО бросит в топку страны Балтии >>>Украинские паблики сообщили, что Киев договорился с Белым Домом получить первую партию американских систем HIMARS из Румынии. Предсказуемо, ведь самые безопасные для Вашингтона поставки оружия – чужими руками.Осталось скрытно перебросить РСЗО на Украину, а это большая проблема. Только за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия, высокоточные ракеты воздушного базирования, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация РФ "перемололи" 133 пункта управления и 713 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили 169 огневых позиций артиллерийских батарей (включая 155-мм гаубицы М777 и РСЗО "Град"), а также 9 танков и БМП, 13 автомобилей ВСУ и два склада боеприпасов. В таком темпе военные ресурсы киевского режима (помощь НАТО) уничтожаются почти сто дней и ночей.С начала специальной военной операции российские войска уничтожили 457 украинских РСЗО – это больше, чем установок HIMARS на вооружении Армии США. Кроме того, "демилитаризованы" 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 3329 единиц специальной военной автомобильной техники, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов.Напомню, США обязались передать ВСУ 108 гаубиц M777 калибра 155 мм, которые потерь артиллерии совершенно не компенсируют, лишь замедляют катастрофу "украинского проекта".За три месяца российской спецоперации на Украине перемолото западного вооружения на десятки миллиардов долларов. Поэтому не следует преувеличивать значимость очередного пакета военной помощи США киевскому режиму. Гораздо опаснее военно-политическое безрассудство Вашингтона, настойчиво втягивающего Европу в Третью мировую войну.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Северодонецкий "котел" раскалывает "единство" Европы

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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украина, сша, россия, война