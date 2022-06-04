https://uz.sputniknews.ru/20220604/jarenyy-kartofel-po-ofitserski-vkusnee-ne-byvaet-24997372.html

Жареный картофель "по-офицерски": вкуснее не бывает

Жареный картофель "по-офицерски": вкуснее не бывает

Простой рецепт блюда превосходит все другие варианты приготовления жареного картофеля.

2022-06-04T08:00+0500

2022-06-04T08:00+0500

2022-06-04T09:42+0500

это интересно

рецепт

картофель

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Бывалые кулинары немного улучшили давно известный рецепт. Теперь это настоящее объедение.Способ приготовления: нарезать картофель и лук, пропустить через пресс-чеснок. Все это выложить на сковороду, посолить и жарить вместе.Пока жарится картофель, нужно приготовить тушенку. Ее лучше выложить на отдельное блюдо и тщательно размять вилкой и добавить к картофелю, когда он будет еще немного сырым. После чего все перемещать, посыпать сыром и поставить в духовку. Это нужно для того, чтобы картофель дошел до готовности, сыр запекся корочкой, а сок от тушенки впитался в овощ.В духовке блюдо надо держать не менее 20 минут.Читайте также:Как приготовить воздушные японские панкейки

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт, картофель