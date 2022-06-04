Жареный картофель "по-офицерски": вкуснее не бывает
08:00 04.06.2022 (обновлено: 09:42 04.06.2022)
Простой рецепт блюда заткнет за пояс все другие варианты приготовления жареного картофеля.
Бывалые кулинары немного улучшили давно известный рецепт. Теперь это настоящее объедение.
Способ приготовления: нарезать картофель и лук, пропустить через пресс-чеснок. Все это выложить на сковороду, посолить и жарить вместе.
Пока жарится картофель, нужно приготовить тушенку. Ее лучше выложить на отдельное блюдо и тщательно размять вилкой и добавить к картофелю, когда он будет еще немного сырым. После чего все перемещать, посыпать сыром и поставить в духовку. Это нужно для того, чтобы картофель дошел до готовности, сыр запекся корочкой, а сок от тушенки впитался в овощ.
В духовке блюдо надо держать не менее 20 минут.
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