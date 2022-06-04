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Жареный картофель "по-офицерски": вкуснее не бывает
Жареный картофель "по-офицерски": вкуснее не бывает
Простой рецепт блюда превосходит все другие варианты приготовления жареного картофеля.
2022-06-04T08:00+0500
2022-06-04T09:42+0500
это интересно
рецепт
картофель
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Бывалые кулинары немного улучшили давно известный рецепт. Теперь это настоящее объедение.Способ приготовления: нарезать картофель и лук, пропустить через пресс-чеснок. Все это выложить на сковороду, посолить и жарить вместе.Пока жарится картофель, нужно приготовить тушенку. Ее лучше выложить на отдельное блюдо и тщательно размять вилкой и добавить к картофелю, когда он будет еще немного сырым. После чего все перемещать, посыпать сыром и поставить в духовку. Это нужно для того, чтобы картофель дошел до готовности, сыр запекся корочкой, а сок от тушенки впитался в овощ.В духовке блюдо надо держать не менее 20 минут.Читайте также:Как приготовить воздушные японские панкейки
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рецепт, картофель

Жареный картофель "по-офицерски": вкуснее не бывает

08:00 04.06.2022 (обновлено: 09:42 04.06.2022)
© Depositphotos / Eddie100164Жареная картошка
Жареная картошка - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2022
© Depositphotos / Eddie100164
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Простой рецепт блюда заткнет за пояс все другие варианты приготовления жареного картофеля.
Бывалые кулинары немного улучшили давно известный рецепт. Теперь это настоящее объедение.
Способ приготовления: нарезать картофель и лук, пропустить через пресс-чеснок. Все это выложить на сковороду, посолить и жарить вместе.
Пока жарится картофель, нужно приготовить тушенку. Ее лучше выложить на отдельное блюдо и тщательно размять вилкой и добавить к картофелю, когда он будет еще немного сырым. После чего все перемещать, посыпать сыром и поставить в духовку. Это нужно для того, чтобы картофель дошел до готовности, сыр запекся корочкой, а сок от тушенки впитался в овощ.
В духовке блюдо надо держать не менее 20 минут.
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Как приготовить воздушные японские панкейки
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