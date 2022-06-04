https://uz.sputniknews.ru/20220604/lex-valensa-predlojil-raspustit-evrosoyuz-25011984.html

Лех Валенса предложил распустить Евросоюз

Лех Валенса предложил распустить Евросоюз

Экс-президент Польши предложил распустить ЕС и создать его снова, но без Польши и Венгрии.

2022-06-04T17:52+0500

2022-06-04T17:52+0500

2022-06-04T17:52+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Экс-президент Польши Лех Валенса предложил распустить Европейский союз и создать его снова, но без Польши и Венгрии, сообщает РИА Новости.По словам экс-президента, если бы поляки захотели вступить в новый союз, то тогда бы им пришлось, кроме прав, согласиться еще и с обязанностями. Причем установить их следовало бы так, чтобы происходящие сегодня выходки больше не повторялись.Напомним, европейская комиссия в среду одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики Польши на общую сумму более 35 млрд евро - 23,9 млрд в виде грантов и 11,5 млрд – в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости.Одобрение было с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.По данным СМИ, на положительное решение ЕК оказала влияние позиция Польши в ситуации вокруг Украины.В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 млрд евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 трлн евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм."Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которых критикуют западные европейские страны за несоответствие политики принципам верховенства права.Читайте также: Европа отказывается от российской нефти – разбор возможных последствий

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