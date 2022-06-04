https://uz.sputniknews.ru/20220604/metropoliten-tashkenta-obyasnil-prichinu-utrenney-evakuatsii-passajirov-25012374.html

Метрополитен Ташкента объяснил причину утренней эвакуации пассажиров

Метрополитен Ташкента объяснил причину утренней эвакуации пассажиров

Сегодня в первой половине дня на одной из станций столичного метро остановился состав с пассажирами.

2022-06-04T18:31+0500

2022-06-04T18:31+0500

2022-06-04T18:31+0500

происшествия

ташкент

метро

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. На станции "Алмазар" Чиланзарской ветки около 10:50 часов остановился метросостав. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена. Причиной назвали кратковременное отключение электроэнергии. Всех пассажиров, находившихся в вагонах, эвакуировали. В связи с ситуацией, движение поездов на данной ветке ташкентского метро сбилось с графика. Неисправность устранили в 11:58 часов. В настоящее время движение поездов восстановлено в обычном режиме, уточнили в пресс-службе.Ранее стало известно, что с 1 июня ташкентский метрополитен продлевает время работы входа и выхода вторых вестибюлей на 15 станциях.Теперь попасть в метро можно через вторые вестибюли с 05.00 до 00.00 часов.Список станций с обновленным графиком работы:До изменений вторые вестибюли этих станций обслуживали пассажиров с 07.00 до 19.00, уточняет ведомство.Читайте также: Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано

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ташкент, метро, эвакуация