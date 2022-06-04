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https://uz.sputniknews.ru/20220604/metropoliten-tashkenta-obyasnil-prichinu-utrenney-evakuatsii-passajirov-25012374.html
Метрополитен Ташкента объяснил причину утренней эвакуации пассажиров
Метрополитен Ташкента объяснил причину утренней эвакуации пассажиров
Сегодня в первой половине дня на одной из станций столичного метро остановился состав с пассажирами.
2022-06-04T18:31+0500
2022-06-04T18:31+0500
происшествия
ташкент
метро
эвакуация
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. На станции "Алмазар" Чиланзарской ветки около 10:50 часов остановился метросостав. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена. Причиной назвали кратковременное отключение электроэнергии. Всех пассажиров, находившихся в вагонах, эвакуировали. В связи с ситуацией, движение поездов на данной ветке ташкентского метро сбилось с графика. Неисправность устранили в 11:58 часов. В настоящее время движение поездов восстановлено в обычном режиме, уточнили в пресс-службе.Ранее стало известно, что с 1 июня ташкентский метрополитен продлевает время работы входа и выхода вторых вестибюлей на 15 станциях.Теперь попасть в метро можно через вторые вестибюли с 05.00 до 00.00 часов.Список станций с обновленным графиком работы:До изменений вторые вестибюли этих станций обслуживали пассажиров с 07.00 до 19.00, уточняет ведомство.Читайте также: Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано
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ташкент, метро, эвакуация

Метрополитен Ташкента объяснил причину утренней эвакуации пассажиров

18:31 04.06.2022
© SputnikПрезентация новых вагонов в метро Ташкента
Презентация новых вагонов в метро Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2022
© Sputnik
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Сегодня в первой половине дня на одной из станций столичного метро остановился состав с пассажирами.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. На станции "Алмазар" Чиланзарской ветки около 10:50 часов остановился метросостав. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Причиной назвали кратковременное отключение электроэнергии.
Всех пассажиров, находившихся в вагонах, эвакуировали.
В связи с ситуацией, движение поездов на данной ветке ташкентского метро сбилось с графика.
Неисправность устранили в 11:58 часов. В настоящее время движение поездов восстановлено в обычном режиме, уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что с 1 июня ташкентский метрополитен продлевает время работы входа и выхода вторых вестибюлей на 15 станциях.
Теперь попасть в метро можно через вторые вестибюли с 05.00 до 00.00 часов.
Список станций с обновленным графиком работы:
"Хамид Олимжон";
"Пушкин";
"Мирзо Улугбек";
"Ойбек";
"Беруни";
"Абдулла Кодири";
"Новза";
"Ташкент";
"Космонавтов";
"Чорсу";
"Тинчлик";
"Туркестан";
"Шахристан";
"Бодомзор";
"Минор".
До изменений вторые вестибюли этих станций обслуживали пассажиров с 07.00 до 19.00, уточняет ведомство.
Читайте также: Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано
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