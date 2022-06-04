https://uz.sputniknews.ru/20220604/mitropolit-vikentiy-rasskazal-ob-otnosheniyax-pravoslavnyx-i-musulman-v-uzbekistane--25013337.html

Митрополит Викентий рассказал об отношениях православных и мусульман в Узбекистане

Митрополит Викентий рассказал об отношениях православных и мусульман в Узбекистане

Об уникальном опыте Узбекистана он рассказал на форуме, участниками которого стали известные религиозные деятели России.

2022-06-04T19:50+0500

2022-06-04T19:50+0500

2022-06-04T19:50+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан - это особая страна, где можно наблюдать особенное отношение людей друг к другу независимо от вероисповедания. Об этом рассказал глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий 3 июня, в ходе круглого стола, посвященного роли православия и ислама в гармонизации общественной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии. Митрополит привел в пример опыт Узбекистана во врем Великой Отечественной войны, когда люди принимали в свои семьи эвакуированных детей и воспитывали их как родных. С его словами согласился и заместитель председателя Управления мусульман Республики Узбекистан Иброхим хазрат Иномов. Участниками круглого стола стали известные религиозные деятели России. Они обсудили развитие диалога между государством и религиозными объединениями на примере двух государств. В числе гостей форума были заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, председатель Российской ассоциации религиозной свободы Сергей Мельников, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, а также исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Дмитрий Сафонов. Кроме этого, на мероприятии выступил преседатель Комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин. Также представителем российской стороны выступил ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин.Читайте также: Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан

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