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Митрополит Викентий рассказал об отношениях православных и мусульман в Узбекистане
Митрополит Викентий рассказал об отношениях православных и мусульман в Узбекистане
Об уникальном опыте Узбекистана он рассказал на форуме, участниками которого стали известные религиозные деятели России.
2022-06-04T19:50+0500
2022-06-04T19:50+0500
2022-06-04T19:50+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан - это особая страна, где можно наблюдать особенное отношение людей друг к другу независимо от вероисповедания. Об этом рассказал глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий 3 июня, в ходе круглого стола, посвященного роли православия и ислама в гармонизации общественной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии. Митрополит привел в пример опыт Узбекистана во врем Великой Отечественной войны, когда люди принимали в свои семьи эвакуированных детей и воспитывали их как родных. С его словами согласился и заместитель председателя Управления мусульман Республики Узбекистан Иброхим хазрат Иномов. Участниками круглого стола стали известные религиозные деятели России. Они обсудили развитие диалога между государством и религиозными объединениями на примере двух государств. В числе гостей форума были заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, председатель Российской ассоциации религиозной свободы Сергей Мельников, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, а также исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Дмитрий Сафонов. Кроме этого, на мероприятии выступил преседатель Комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин. Также представителем российской стороны выступил ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин.Читайте также: Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан
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религия, ислам, православие, узбекистан, россия
Митрополит Викентий рассказал об отношениях православных и мусульман в Узбекистане
Об уникальном опыте Узбекистана он рассказал на форуме, участниками которого стали известные религиозные деятели России.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан - это особая страна, где можно наблюдать особенное отношение людей друг к другу независимо от вероисповедания. Об этом рассказал глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий 3 июня, в ходе круглого стола, посвященного роли православия и ислама в гармонизации общественной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.
"Мы сегодня здесь все вместе, и это большой показатель уважения и любви друг друга, - заявил он. - Единство православных и мусульман может проявляться в делах милосердия, добра и человеколюбия".
Митрополит привел в пример опыт Узбекистана во врем Великой Отечественной войны, когда люди принимали в свои семьи эвакуированных детей и воспитывали их как родных.
"Кто пять взял, кто шесть детишек взял, а кто-то и еще больше. Они с такой любовью, с прилежанием воспитывали детей в духе мира, добра и милосердия. Ведь принять чужого человека не каждый может. Но при этом было понимание, что это был не чужой человек, это Божий человек", - сказал Викентий.
С его словами согласился и заместитель председателя Управления мусульман Республики Узбекистан Иброхим хазрат Иномов.
"Исторически в нашей стране не было религиозных конфликтов. В новом Узбекистане предпринимаются целенаправленные меры по укреплению межнационального согласия, межнациональной дружбы и межконфессионального согласия и взаимопонимания", - отметил он.
Участниками круглого стола стали известные религиозные деятели России. Они обсудили развитие диалога между государством и религиозными объединениями на примере двух государств. В числе гостей форума были заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, председатель Российской ассоциации религиозной свободы Сергей Мельников, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, а также исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Дмитрий Сафонов.
Кроме этого, на мероприятии выступил преседатель Комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин. Также представителем российской стороны выступил ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин.