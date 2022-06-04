https://uz.sputniknews.ru/20220604/neobychnye-produkty-kotorye-lechat-pri-boli-v-gorle-25013517.html
Необычные продукты, которые лечат при боли в горле
Необычные продукты, которые лечат при боли в горле
Диетолог назвала продукты, которые помогают бороться с болью в горле.
2022-06-04T23:00+0500
2022-06-04T23:00+0500
2022-06-04T23:00+0500
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Американский диетолог Лиза Янг рассказала порталу Eat This, Not That о способности определённых продуктов снизить болевые ощущения в горле, сообщает РИА Новости.Специалист рекомендует обратить внимание на овсянку так как, она может уменьшить неприятные ощущения в горле. Овсянка содержит вещества, которые оказывают противовоспалительное воздействие и насыщают организм. Важно упомянуть, что в ней низкое содержание холестерина и высокий процент клетчатки.К такому же типу продуктов диетолог относит обычный йогурт, который богат кальцием, протеинами и пробиотиками.Также важно употреблять теплые продукты, например, куриный бульон, так как он способен восполнить баланс электролитов в организме благодаря наличию натрия.Диетолог упомянула и любимый многими десерт - мороженое. По ее словам, десерт помогает снять боль в горле и поддержать уровень гидратации в организме.Читайте также: Ученые назвали лучший продукт для мозга
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
продукты, полезные свойства
Необычные продукты, которые лечат при боли в горле
Диетолог назвала продукты, которые помогают бороться с болью в горле.
Американский диетолог Лиза Янг рассказала порталу Eat This, Not That о способности определённых продуктов снизить болевые ощущения в горле, сообщает
РИА Новости.
Специалист рекомендует обратить внимание на овсянку так как, она может уменьшить неприятные ощущения в горле. Овсянка содержит вещества, которые оказывают противовоспалительное воздействие и насыщают организм. Важно упомянуть, что в ней низкое содержание холестерина и высокий процент клетчатки.
"Продукты, обладающие мягкой текстурой и легкой проходимостью по пищеварительному тракту, являются самыми подходящими. ", — заявила Янг.
К такому же типу продуктов диетолог относит обычный йогурт, который богат кальцием, протеинами и пробиотиками.
Также важно употреблять теплые продукты, например, куриный бульон, так как он способен восполнить баланс электролитов в организме благодаря наличию натрия.
Диетолог упомянула и любимый многими десерт - мороженое. По ее словам, десерт помогает снять боль в горле и поддержать уровень гидратации в организме.