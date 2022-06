https://uz.sputniknews.ru/20220604/neobychnye-produkty-kotorye-lechat-pri-boli-v-gorle-25013517.html

Необычные продукты, которые лечат при боли в горле

Диетолог назвала продукты, которые помогают бороться с болью в горле.

Американский диетолог Лиза Янг рассказала порталу Eat This, Not That о способности определённых продуктов снизить болевые ощущения в горле, сообщает РИА Новости.Специалист рекомендует обратить внимание на овсянку так как, она может уменьшить неприятные ощущения в горле. Овсянка содержит вещества, которые оказывают противовоспалительное воздействие и насыщают организм. Важно упомянуть, что в ней низкое содержание холестерина и высокий процент клетчатки.К такому же типу продуктов диетолог относит обычный йогурт, который богат кальцием, протеинами и пробиотиками.Также важно употреблять теплые продукты, например, куриный бульон, так как он способен восполнить баланс электролитов в организме благодаря наличию натрия.Диетолог упомянула и любимый многими десерт - мороженое. По ее словам, десерт помогает снять боль в горле и поддержать уровень гидратации в организме.Читайте также: Ученые назвали лучший продукт для мозга

