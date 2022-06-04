https://uz.sputniknews.ru/20220604/otabekov-v-uzbekistane-net-ospy-obezyan-24991258.html

Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьян

Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьян

На границе Узбекистана действуют 54 санитарно-карантинных пункта.

2022-06-04T09:15+0500

2022-06-04T09:15+0500

2022-06-04T09:40+0500

общество

узбекистан

заболевания

обезьяна

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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Случаев заболевания оспой обезьян в Узбекистане не обнаружено. Об этом сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Отабеков на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.Чтобы предотвратить проникновение и распространение заболевания на территории Узбекистана, в республике принимают различные меры профилактики. Так, в конце мая эпидемиологи Узбекистана и других стран СНГ обсудили предупреждение оспы обезьян на семинаре, организованном Роспотребнадзором.Кроме этого, в настоящее время на границе действуют 54 санитарно-карантинных пункта пропуска, из них 36 – автомагистральных, 11 – в аэропортах.Ранее Отабеков заявлял, что оспа обезьян обычно протекает в легкой форме: большинство пациентов выздоравливает в течение нескольких недель.Напомним: вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. И хотя именно от этого вида оспы вакцин нет, ряд стран надеется справиться с болезнью с помощью традиционной вакцины от натуральной оспы, поскольку вирусы схожи. По оценкам экспертов, эффективность старой вакцины против оспы обезьян составит 85%.Читайте также:ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным

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узбекистан, заболевания, обезьяна