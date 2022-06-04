https://uz.sputniknews.ru/20220604/otabekov-v-uzbekistane-net-ospy-obezyan-24991258.html
Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьян
Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьян
На границе Узбекистана действуют 54 санитарно-карантинных пункта.
2022-06-04T09:15+0500
2022-06-04T09:15+0500
2022-06-04T09:40+0500
общество
узбекистан
заболевания
обезьяна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/03/24998656_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_99c5a3cf51165b8edf2bd647d18025a6.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Случаев заболевания оспой обезьян в Узбекистане не обнаружено. Об этом сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Отабеков на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.Чтобы предотвратить проникновение и распространение заболевания на территории Узбекистана, в республике принимают различные меры профилактики. Так, в конце мая эпидемиологи Узбекистана и других стран СНГ обсудили предупреждение оспы обезьян на семинаре, организованном Роспотребнадзором.Кроме этого, в настоящее время на границе действуют 54 санитарно-карантинных пункта пропуска, из них 36 – автомагистральных, 11 – в аэропортах.Ранее Отабеков заявлял, что оспа обезьян обычно протекает в легкой форме: большинство пациентов выздоравливает в течение нескольких недель.Напомним: вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. И хотя именно от этого вида оспы вакцин нет, ряд стран надеется справиться с болезнью с помощью традиционной вакцины от натуральной оспы, поскольку вирусы схожи. По оценкам экспертов, эффективность старой вакцины против оспы обезьян составит 85%.Читайте также:ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/03/24998656_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_b4c5439c03cc7f3351aed10b755347e3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, заболевания, обезьяна
Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьян
09:15 04.06.2022 (обновлено: 09:40 04.06.2022)
Для предотвращения распространения заболеваний из-за рубежа, в том числе оспы обезьян, на границе действуют 54 санитарно-карантинных пункта.
ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Случаев заболевания оспой обезьян в Узбекистане не обнаружено. Об этом сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Отабеков на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
Чтобы предотвратить проникновение и распространение заболевания на территории Узбекистана, в республике принимают различные меры профилактики. Так, в конце мая эпидемиологи Узбекистана и других стран СНГ обсудили предупреждение оспы обезьян на семинаре, организованном Роспотребнадзором.
Кроме этого, в настоящее время на границе действуют 54 санитарно-карантинных пункта пропуска, из них 36 – автомагистральных, 11 – в аэропортах.
Ранее Отабеков заявлял, что оспа обезьян обычно протекает в легкой форме: большинство пациентов выздоравливает в течение нескольких недель.
Напомним: вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. И хотя именно от этого вида оспы вакцин нет, ряд стран надеется справиться с болезнью с помощью традиционной вакцины от натуральной оспы, поскольку вирусы схожи. По оценкам экспертов, эффективность старой вакцины против оспы обезьян составит 85%.