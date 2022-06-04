https://uz.sputniknews.ru/20220604/problem-vyvoza-zerna-s-ukrainy-ne-suschestvuet---putin-25003949.html

Проблем вывоза зерна с Украины не существует — Путин

Проблем вывоза зерна с Украины не существует — Путин

Президент России назвал блефом заявления о том, что Россия "не дает" вывозить украинское зерно, и предложил несколько вариантов.

2022-06-04T10:40+0500

2022-06-04T10:40+0500

2022-06-04T10:54+0500

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зерно

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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал блефом заявления о том, что Россия препятствует вывозу украинского зерна, и привел несколько вариантов, каким образом это можно сделать. При этом он обратил внимание на то, что самым дешевым способом является вывоз зерна с Украины через Беларусь, но для этого надо снять санкции. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал “Россия 24”.Помимо этого, по словам российского лидера, зерно можно вывозить через подконтрольные России порты Бердянска и Мариуполя, а также через Дунай, Венгрию и Польшу, что дороже."Белорусский" вариант – самый простой и дешевый, поскольку зерно сразу поступит в порты Балтии, а оттуда, по Балтийскому морю, в любую точку планеты, но, подчеркнул Владимир Путин, для этого надо снять санкции с Беларуси.Также Владимир Путин подчеркнул, что Украина должна разминировать порты для беспрепятственного вывоза зерна.При этом он заверил, что российские военные не будут предпринимать никаких атак с моря при разминировании портов Украиной и затем обеспечат мирный провоз зерна и заход судов с ним к Азовскому и Черному морям.Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с Генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил о готовности Беларуси пропустить украинское зерно через свою территорию к портам Балтии. При этом белорусская сторона готова выделить необходимые мощности для перевалки зерна железнодорожным транспортом.Главным условием Лукашенко обозначил открытость перевалочных портов для белорусских товаров.В свою очередь Генсек ООН попросил несколько дней для обсуждения этого вопроса с руководством зарубежных стран и определения условий поставок украинского зерна через Беларусь на международные рынки.Читать также: Медведев назвал цели антироссийской политики Запада

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