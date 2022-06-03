https://uz.sputniknews.ru/20220603/medvedev-nazval-tseli-antirossiyskoy-politiki-zapada-24990214.html

Медведев назвал цели антироссийской политики Запада

Медведев назвал цели антироссийской политики Запада

Запад желает заблокировать каналы сотрудничества России с другими государствами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

2022-06-03T19:33+0500

2022-06-03T19:33+0500

2022-06-03T19:33+0500

россия

дмитрий медведев

запад

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ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Цель враждебной политики западных стран - изолировать Россию и привести к краху ее экономику, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.На своей страничке "ВКонтакте" Медведев заявил, что планы Запада очевидны, однако сбыться им не суждено.Напомним, Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Читайте также:

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дмитрий медведев, запад