https://uz.sputniknews.ru/20220603/medvedev-nazval-tseli-antirossiyskoy-politiki-zapada-24990214.html
Медведев назвал цели антироссийской политики Запада
Медведев назвал цели антироссийской политики Запада
Запад желает заблокировать каналы сотрудничества России с другими государствами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
2022-06-03T19:33+0500
2022-06-03T19:33+0500
2022-06-03T19:33+0500
россия
дмитрий медведев
запад
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ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Цель враждебной политики западных стран - изолировать Россию и привести к краху ее экономику, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.На своей страничке "ВКонтакте" Медведев заявил, что планы Запада очевидны, однако сбыться им не суждено.Напомним, Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий медведев, запад
Медведев назвал цели антироссийской политики Запада
Запад желает заблокировать каналы сотрудничества России с другими государствами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Цель враждебной политики западных стран - изолировать Россию и привести к краху ее экономику, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
На своей страничке "ВКонтакте" Медведев заявил, что планы Запада очевидны, однако сбыться им не суждено.
"Враждебная политика западных стран по отношению к нашей стране имеет очевидные цели – изолировать Россию, блокировать любые каналы ее сотрудничества с другими государствами, привести нас к экономическому краху", - цитирует Медведева РИА Новости
.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.
Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.