https://uz.sputniknews.ru/20220604/shavkat-mirziyoev-rasskazal-o-buduschem-uzbeksko-tadjikskix-otnosheniy---video--25010193.html

Шавкат Мирзиёев рассказал о будущем узбекско-таджикских отношений - видео

Шавкат Мирзиёев рассказал о будущем узбекско-таджикских отношений - видео

Странам нельзя останавливаться на достигнутом, считает президент.

2022-06-04T14:41+0500

2022-06-04T14:41+0500

2022-06-04T15:03+0500

политика

узбекистан

таджикистан

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik.Таджикистан является для Узбекистана проверенным веками близким соседом, верным другом и надежным стратегическим партнёром. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ролик с основными цитатами из заявлений лидеров двух государств опубликовала пресс-служба лидера Узбекистана. По мнению президента Узбекистана, странам теперь нельзя останавливаться на достигнутом. Эмомали Рахмон, в свою очередь заявил: "В Таджикистане очень высоко ценят вклад президента Узбекистана в развитие добрососедских таджикско-узбекских связей". Напомним, Эмомали Рахмон прибыл в Узбекистан с официальным визитом 2 июня. Встреча президентов, как сообщал president.uz, состоялась в узком формате. В рамках визита Рахмона состоялся запуск строительства Яванской ГЭС мощностью 140 мегаватт на реке Зарафшан. Кроме этого, Мирзиёев и Рахмон посетили Технопарк в Ташкенте и промышленные предприятия Хорезмской области. Читайте также: Итоги переговоров Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона

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