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Шавкат Мирзиёев рассказал о будущем узбекско-таджикских отношений - видео
Шавкат Мирзиёев рассказал о будущем узбекско-таджикских отношений - видео
Странам нельзя останавливаться на достигнутом, считает президент.
2022-06-04T14:41+0500
2022-06-04T14:41+0500
2022-06-04T15:03+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik.Таджикистан является для Узбекистана проверенным веками близким соседом, верным другом и надежным стратегическим партнёром. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ролик с основными цитатами из заявлений лидеров двух государств опубликовала пресс-служба лидера Узбекистана. По мнению президента Узбекистана, странам теперь нельзя останавливаться на достигнутом. Эмомали Рахмон, в свою очередь заявил: "В Таджикистане очень высоко ценят вклад президента Узбекистана в развитие добрососедских таджикско-узбекских связей". Напомним, Эмомали Рахмон прибыл в Узбекистан с официальным визитом 2 июня. Встреча президентов, как сообщал president.uz, состоялась в узком формате. В рамках визита Рахмона состоялся запуск строительства Яванской ГЭС мощностью 140 мегаватт на реке Зарафшан. Кроме этого, Мирзиёев и Рахмон посетили Технопарк в Ташкенте и промышленные предприятия Хорезмской области. Читайте также: Итоги переговоров Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
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узбекистан, таджикистан, шавкат мирзиёев, эмомали рахмон
Шавкат Мирзиёев рассказал о будущем узбекско-таджикских отношений - видео
14:41 04.06.2022 (обновлено: 15:03 04.06.2022)
Странам нельзя останавливаться на достигнутом, считает президент.
ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik.Таджикистан является для Узбекистана проверенным веками близким соседом, верным другом и надежным стратегическим партнёром. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Ролик с основными цитатами из заявлений лидеров двух государств опубликовала пресс-служба лидера Узбекистана.
"Мы подписали историческую декларацию об углублении вечной дружбы и союзничества, - сказал Шавкат Мирзиёев. - Наши предки всей душой и сердцем мечтали о наступлении этих дней".
По мнению президента Узбекистана, странам теперь нельзя останавливаться на достигнутом.
"Нам надо только продвигаться вперед - выдержанно, уверенно, серьёзно решать проблемы, которые стоят перед нашими государствами и народом", - заключил он.
Эмомали Рахмон, в свою очередь заявил: "В Таджикистане очень высоко ценят вклад президента Узбекистана в развитие добрососедских таджикско-узбекских связей".
Напомним, Эмомали Рахмон прибыл в Узбекистан с официальным визитом 2 июня. Встреча президентов, как сообщал president.uz, состоялась в узком формате.
В рамках визита Рахмона состоялся запуск строительства Яванской ГЭС мощностью 140 мегаватт на реке Зарафшан.
Кроме этого, Мирзиёев и Рахмон посетили Технопарк в Ташкенте и промышленные предприятия Хорезмской области.
"На уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества", - также сообщила пресс-служба президента Узбекистана 2 июня.