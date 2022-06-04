https://uz.sputniknews.ru/20220604/taliby-nazvali-tochnuyu-chislennost-svoix-silovyx-struktur-25011245.html
Талибы назвали точную численность своих силовых структур
Талибы назвали точную численность своих силовых структур
Данные включают в себя подразделения под командованием МВД, Минобороны и разведуправления.
2022-06-04T16:33+0500
2022-06-04T16:33+0500
2022-06-04T16:33+0500
в мире
афганистан
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/14/23445456_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_6c027d5ca3a25deaaf3372924a01c489.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Совокупная численность всех сил, находящихся в распоряжении движения, достигает 350 тыс. человек.Об этом Sputnik Афганистан сообщил в интервью Забиулла Муджахид, замминистра культуры и информации "Талибана"*.По его словам, совокупная численность всех сил, находящихся в распоряжении движения достигает 350 тыс. человек. Это включает подразделения под командованием МВД, Минобороны и разведуправления.Ранее те же цифры называла группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН. По их данным, наиболее многочисленными являются отряды МВД. На Минобороны же приходится 100-150 тыс. человек.Напомним, что до этого Минобороны сообщало о 110 тыс. на все силовые ведомства.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте также: Узбекистан отправил гуманитарную помощь в АфганистанМусульмане России посетят Афганистан с гуманитарной миссией
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/14/23445456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0dad753f21e5f74c79a726b245115ab6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, талибан
Талибы назвали точную численность своих силовых структур
Данные включают в себя подразделения под командованием МВД, Минобороны и разведуправления.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Совокупная численность всех сил, находящихся в распоряжении движения, достигает 350 тыс. человек.
Об этом Sputnik Афганистан сообщил
в интервью Забиулла Муджахид, замминистра культуры и информации "Талибана"*.
По его словам, совокупная численность всех сил, находящихся в распоряжении движения достигает 350 тыс. человек. Это включает подразделения под командованием МВД, Минобороны и разведуправления.
Ранее те же цифры называла группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН. По их данным, наиболее многочисленными являются отряды МВД. На Минобороны же приходится 100-150 тыс. человек.
Напомним, что до этого Минобороны сообщало о 110 тыс. на все силовые ведомства.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.