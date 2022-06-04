https://uz.sputniknews.ru/20220604/taliby-nazvali-tochnuyu-chislennost-svoix-silovyx-struktur-25011245.html

Талибы назвали точную численность своих силовых структур

Талибы назвали точную численность своих силовых структур

Данные включают в себя подразделения под командованием МВД, Минобороны и разведуправления.

2022-06-04T16:33+0500

2022-06-04T16:33+0500

2022-06-04T16:33+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Совокупная численность всех сил, находящихся в распоряжении движения, достигает 350 тыс. человек.Об этом Sputnik Афганистан сообщил в интервью Забиулла Муджахид, замминистра культуры и информации "Талибана"*.По его словам, совокупная численность всех сил, находящихся в распоряжении движения достигает 350 тыс. человек. Это включает подразделения под командованием МВД, Минобороны и разведуправления.Ранее те же цифры называла группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН. По их данным, наиболее многочисленными являются отряды МВД. На Минобороны же приходится 100-150 тыс. человек.Напомним, что до этого Минобороны сообщало о 110 тыс. на все силовые ведомства.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте также: Узбекистан отправил гуманитарную помощь в АфганистанМусульмане России посетят Афганистан с гуманитарной миссией

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