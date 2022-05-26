Мусульмане России посетят Афганистан с гуманитарной миссией

"Если кому-то нужна поддержка, мы стремимся ее оказать. Так было в Сирии, Ливане, странах Африки или Юго-Восточной Азии. Здесь важно также донести то, что моим соотечественникам не все равно, если где-то голодают дети, женщины и старики. В данном случае те, кому оказывается помощь, видят в нас именно россиян и наши акции мы проводим под флагом нашей страны", - заключил Ильдар Аляутдинов.