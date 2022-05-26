Мусульмане России посетят Афганистан с гуманитарной миссией
© Sputnik / Евгений Биятовураза-байрам москва
© Sputnik / Евгений Биятов
Духовное управление мусульман России организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) этим летом организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ДУМ РФ Ильдара Аляутдинова.
"В понедельник состоялась встреча с временным поверенным в делах Афганистана в Москве Джамалом Насиром Гарвалом. По итогу переговоров могу сказать, что мы согласовали сроки и гуманитарную помощь жителям Афганистана. Визит делегации российских мусульман в Кабул, другие города и провинции с гуманитарной миссией состоится летом нынешнего года", - сказал Аляутдинов.
По его словам, в помощь жителям Афганистана российские мусульмане повезут медицинские препараты и теплые вещи.
"В визите в Афганистан примет участие благотворительный фонд "Закят", который обеспечит сбор, доставку и раздачу необходимого бедным слоям населения этой страны вещей", - сказал зампред ДУМ РФ.
Также религиозный деятель отметил, что российские мусульмане оказывают гуманитарную помощь во всем мире, невзирая на национальную или религиозную принадлежность.
"Если кому-то нужна поддержка, мы стремимся ее оказать. Так было в Сирии, Ливане, странах Африки или Юго-Восточной Азии. Здесь важно также донести то, что моим соотечественникам не все равно, если где-то голодают дети, женщины и старики. В данном случае те, кому оказывается помощь, видят в нас именно россиян и наши акции мы проводим под флагом нашей страны", - заключил Ильдар Аляутдинов.