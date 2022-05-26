Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220526/musulmane-rossii-posetyat-afganistan-s-gumanitarnoy-missiey-24807092.html
Мусульмане России посетят Афганистан с гуманитарной миссией
Мусульмане России посетят Афганистан с гуманитарной миссией
Духовное управление мусульман России организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана.
2022-05-26T09:05+0500
2022-05-26T09:05+0500
общество
духовное управление мусульман
религия
афганистан
гуманитарная помощь
ислам
мусульмане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/02/24327171_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_2d63fc75c17f691d05a4779f74e3f39f.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) этим летом организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ДУМ РФ Ильдара Аляутдинова.По его словам, в помощь жителям Афганистана российские мусульмане повезут медицинские препараты и теплые вещи.Также религиозный деятель отметил, что российские мусульмане оказывают гуманитарную помощь во всем мире, невзирая на национальную или религиозную принадлежность.Читайте также: Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в УзбекистанНеделя зиёрат туризма: что приготовил для гостей Узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/02/24327171_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_85f99c56339f5479512e155b32b6edff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
духовное управление мусульман, религия, афганистан, гуманитарная помощь, ислам, мусульмане

Мусульмане России посетят Афганистан с гуманитарной миссией

09:05 26.05.2022
© Sputnik / Евгений Биятовураза-байрам москва
ураза-байрам москва - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Духовное управление мусульман России организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) этим летом организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ДУМ РФ Ильдара Аляутдинова.
"В понедельник состоялась встреча с временным поверенным в делах Афганистана в Москве Джамалом Насиром Гарвалом. По итогу переговоров могу сказать, что мы согласовали сроки и гуманитарную помощь жителям Афганистана. Визит делегации российских мусульман в Кабул, другие города и провинции с гуманитарной миссией состоится летом нынешнего года", - сказал Аляутдинов.
По его словам, в помощь жителям Афганистана российские мусульмане повезут медицинские препараты и теплые вещи.
"В визите в Афганистан примет участие благотворительный фонд "Закят", который обеспечит сбор, доставку и раздачу необходимого бедным слоям населения этой страны вещей", - сказал зампред ДУМ РФ.
Также религиозный деятель отметил, что российские мусульмане оказывают гуманитарную помощь во всем мире, невзирая на национальную или религиозную принадлежность.
"Если кому-то нужна поддержка, мы стремимся ее оказать. Так было в Сирии, Ливане, странах Африки или Юго-Восточной Азии. Здесь важно также донести то, что моим соотечественникам не все равно, если где-то голодают дети, женщины и старики. В данном случае те, кому оказывается помощь, видят в нас именно россиян и наши акции мы проводим под флагом нашей страны", - заключил Ильдар Аляутдинов.
Читайте также: Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан
Неделя зиёрат туризма: что приготовил для гостей Узбекистан
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0