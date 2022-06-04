https://uz.sputniknews.ru/20220604/v-tashkente-provedut-tri-krupnyx-meropriyatiya-shos-25011597.html
В Ташкенте проведут три крупных мероприятия ШОС
В Ташкенте проведут три крупных мероприятия ШОС
В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
2022-06-04T17:13+0500
2022-06-04T17:13+0500
2022-06-04T17:13+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующей неделе пройдут три мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Список и даты проведения:Напомним, в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Читайте также: Как Узбекистан развивает ШОС
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узбекистан, ташкент, шос, мид узбекистана
В Ташкенте проведут три крупных мероприятия ШОС
В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
В рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующей неделе пройдут три мероприятия. Об этом сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
Список и даты проведения:
7 июня - форум по традиционной медицине государств-членов ШОС:
7 и 8 июня - совещание министров здравоохранения государств-членов ШОС;
9 и 10 июня - заседание Молодежного совета ШОС.
Напомним, в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.