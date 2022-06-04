https://uz.sputniknews.ru/20220604/v-tashkente-provedut-tri-krupnyx-meropriyatiya-shos-25011597.html

В Ташкенте проведут три крупных мероприятия ШОС

В Ташкенте проведут три крупных мероприятия ШОС

В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

2022-06-04T17:13+0500

2022-06-04T17:13+0500

2022-06-04T17:13+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующей неделе пройдут три мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Список и даты проведения:Напомним, в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Читайте также: Как Узбекистан развивает ШОС

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