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Как Узбекистан развивает ШОС
Как Узбекистан развивает ШОС
За 5 лет Узбекистан выдвинул 50 инициатив в рамках Шанхайской организации сотрудничества. О вкладе республики в развитие организации - в инфографике Sputnik Узбекистан.
2022-05-20T08:29+0500
2022-05-20T08:29+0500
инфографика
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В этом году Узбекистан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. На этот период запланировано 80 мероприятий, половина из которых уже прошли. На встрече с генсекретарем организации Чжан Мином в Ташкенте глава МИД Узбекистана Владимир Норов обратил внимание на тот факт, что население стран ШОС занимает половину численности планеты, а организация играет большую роль в установлении региональной безопасности.При этом, подчеркнул он, последние несколько лет сотрудничество Узбекистана с ШОС вышло на качественный уровень, республика развиваются многосторонние отношения в рамках объединения.Расширение этого сотрудничества с генсеком Мином обсуждал президент Шавкат Мирзиёев. Речь шла о продвижении совместных проектов в области транспорта, "зеленой" энергетики, инноваций, цифровой экономики, промышленной кооперации.Об организации и вкладе в ее развитие Узбекистана — в нашей инфографике.
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Как Узбекистан развивает ШОС

08:29 20.05.2022
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За 5 лет Узбекистан выдвинул 50 инициатив в рамках Шанхайской организации сотрудничества. О вкладе республики в развитие организации — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Роль Узбекистана в ШОС деск - Sputnik Узбекистан
Роль Узбекистана в ШОС деск - Sputnik Узбекистан
В этом году Узбекистан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. На этот период запланировано 80 мероприятий, половина из которых уже прошли.
На встрече с генсекретарем организации Чжан Мином в Ташкенте глава МИД Узбекистана Владимир Норов обратил внимание на тот факт, что население стран ШОС занимает половину численности планеты, а организация играет большую роль в установлении региональной безопасности.
При этом, подчеркнул он, последние несколько лет сотрудничество Узбекистана с ШОС вышло на качественный уровень, республика развиваются многосторонние отношения в рамках объединения.
Расширение этого сотрудничества с генсеком Мином обсуждал президент Шавкат Мирзиёев. Речь шла о продвижении совместных проектов в области транспорта, "зеленой" энергетики, инноваций, цифровой экономики, промышленной кооперации.
Об организации и вкладе в ее развитие Узбекистана — в нашей инфографике.
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