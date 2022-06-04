https://uz.sputniknews.ru/20220604/video-kak-master-narzullaev-spas-unikalnuyu-gijduvanskuyu-keramiku-24998843.html

Видео: как мастер Нарзуллаев спас уникальную гиждуванскую керамику

Видео: как мастер Нарзуллаев спас уникальную гиждуванскую керамику

Династия Нарзуллаевых — хранители традиций гиждуванской керамики.

2022-06-04T12:06+0500

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2022-06-04T12:06+0500

видео

керамика

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В Ташкенте проходит выставка памяти знаменитого керамиста Ибодулло Нарзуллаева. Он мастер в пятом поколении. Сегодня его дело продолжают внуки – они представляют уже седьмое поколение. Его внучка Дильноза Нарзуллаева рассказала корреспонденту Sputnik об уникальной гиждуванской керамике. Как в Гиждуване становятся мастерами? В чем уникальность гиждуванской традиционной керамики? И как случилось так, что традиции этого вида прикладного искусства едва не исчезли? Ответы на эти вопросы вы можете узнать в нашем сюжете на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Ретроспектива фильмов к 85-летию Али Хамраева пройдет в Москве

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

керамика, видео