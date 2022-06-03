https://uz.sputniknews.ru/20220603/retrospektiva-filmov-k-85-letiyu-ali-xamraeva-proydet-v-moskve-24971037.html

Ретроспектива фильмов к 85-летию Али Хамраева пройдет в Москве

Ретроспектива фильмов к 85-летию Али Хамраева пройдет в Москве

Всего в рамках программы покажут более 20 известных картин мэтра узбекского кинематографа.

2022-06-03T09:53+0500

2022-06-03T09:53+0500

2022-06-03T09:53+0500

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москва

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кинематограф

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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. В кинотеатре "Иллюзион" и кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве с 7 июня по 7 июля пройдет первая в России ретроспектива фильмов режиссера Али Хамраева. Об этом сообщают на сайте столичного кинотеатра.Али Эргашевич родился в Ташкенте в 1937 году, его родители работали на киностудии "Узбекфильм". После окончания режиссерского факультета ВГИК он долгое время работал на "Узбекфильме", где снял свои главные картины.Показ фильмов в Москве начнется с ранних работ: это дебютная лента "Маленькие истории о детях, которые…" (1961), комедия "Где ты, моя Зульфия?" (1964).Затем покажут такие известные картины, как трилогию - "Чрезвычайный комиссар" (1970), "Без страха" (1971) и "Седьмая пуля" (1972).Далее зритель увидит ленты, которые получили призы международных кинофестивалей: "Человек уходит за птицами" (1975, приз "Серебряный павлин" в Дели, 1977), "Триптих" (1979, Гран-при в Сан-Ремо, 1980), "Я тебя помню" (1985), "Сад желаний" (1987), "Бо Ба Бу" (1998).Завершит ретроперспективу показ документальных фильмов о деятелях искусства "Страсть Игоря Савицкого" (2015), "Солнечный Павел Беньков" (2016). Также в программу входит российская премьера последней игровой картины на данный момент "Аромат дыни в Самарканде" (2021).Всего на ретроспективе продемонстрируют более 20 фильмов. Все они записаны на пленку 35 мм и хранятся в коллекции Госфильмофонда России.Напомним, 19 мая режиссер и сценарист Али Хамраев отметил свое 85-летие. На его счету более двадцати художественных и около пятидесяти документальных фильмов. Одна из важных тем, которую поднимает в своих произведениях режиссер, Великая Отечественная война.Читайте также:

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