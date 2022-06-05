https://uz.sputniknews.ru/20220605/chislo-polzovateley-mobilnoy-svyazi-rastet-25031213.html

Число пользователей мобильной связи растет

Число пользователей мобильной связи растет

За год в Узбекистане количество абонентов сотовых операторов увеличилось увеличился на 11%.

2022-06-05T12:16+0500

2022-06-05T12:16+0500

2022-06-05T12:16+0500

общество

мобильный телефон

пользователь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/07/21679703_0:1:1919:1080_1920x0_80_0_0_ee10956a51e90921ba739b723b7d6084.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. На 1 апреля количество абонентов мобильной радиосвязи в Узбекистане составило 29,9 млн. человек, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Этот показатель увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В Узбекистане работает шесть операторов мобильной связи. В стандарте GSM работают компании Beeline, Ucell, Mobiuz (UMS), Uzmobile, Humans, а в стандарте CDMA Perfectum Mobile и Uzmobile. При этом, лидерами рынка с самым широким покрытием сетью станций сотовой связи обладают Beeline, Mobiuz и Ucell.Напомним, в марте бренд Beeline, принадлежащий группе компаний Veon, запустил в Узбекистане гиперскоростной транспортный канал "Ташкент — Самарканд". Он позволит передавать мобильные данные между двумя городами на скорости 600 Гбит в секунду.Международный холдинг Veon, основанный в Москве, владеет сотовым оператором "Вымпелком" (бренд Beeline). Россия остается основным инвестором в Узбекистане. Как ранее заявлял президент Шавкат Мирзиёев, объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.Читайте также: В Узбекистане ввели кэшбэк за электронные платежи

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мобильный телефон, пользователь