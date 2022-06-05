https://uz.sputniknews.ru/20220605/delegatsiya-uzbekistana-pobyvala-v-moskve-25032602.html

Делегация Узбекистана побывала в Москве

Делегация Узбекистана побывала в Москве

Вице-премьер Сардор Умурзаков встретился с российскими официальными лицами и обсудил двустороннее сотрудничество. 05.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-05T13:19+0500

2022-06-05T13:19+0500

2022-06-05T13:19+0500

политика

узбекистан

россия

сардор умурзаков

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Правительственная делегация Узбекистана посетила Москву 3-4 июня. Возглавил делегацию заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций Узбекистана.В ходе двухдневного визита состоялись встречи с рядом российских официальных лиц, в том числе с вице-премьером Алексеем Оверчуком, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром экономического развития Максимом Решетниковым.В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, реализацию действующих договоренностей, а также важные аспекты дальнейшего развития узбекско-российских отношений.Особое внимание они уделили инвестиционному, торгово-экономическому, промышленному, транспортно-логистическому сотрудничеству. Обсудили также практические механизмы углубления взаимовыгодного партнерства двух стран.Россия остается ключевым инвестиционным и торговым партнером Узбекистана. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных 7,5 миллиардов долларов. С начала текущего года товарооборот увеличился на 40%.Сегодня в Узбекистане успешно работают более 2000 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.Читайте также: В Ташкент прибыла делегация СВМДА

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узбекистан, россия, сардор умурзаков