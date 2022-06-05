https://uz.sputniknews.ru/20220605/v-tashkent-pribyla-delegatsiya-svmda-25031814.html
В Ташкент прибыла делегация СВМДА
В Ташкент прибыла делегация СВМДА
Глава МИД Владимир Норов обсудил с гостями сотрудничество и подготовку к предстоящему саммиту.
2022-06-05T12:47+0500
2022-06-05T12:47+0500
2022-06-05T12:47+0500
политика
владимир норов
мид узбекистана
делегация
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ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. В Ташкент прибыла с рабочим визитом делегация Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) во главе с исполнительным директором международной структуры Кайратом Сарыбаем, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В субботу гости встретились с и.о. министра иностранных дел страны Владимиром Норовым и обсудили перспективы сотрудничества страны с СВМДА."Отмечена активизация участия Узбекистана в деятельности Совещания за последние годы. В частности, с 2020 года за Узбекистаном закреплена роль координатора мер доверия СВМДА в человеческом измерении. В рамках выполнения данного мандата узбекской стороной проведена международная онлайн-конференция "Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом" в 2021г.", - говорится в сообщении пресс-службы.Стороны также обсудили подготовку к предстоящему саммиту СВМДА, который пройдет 12-13 октября в Нур-Султане.Читайте также: В Ташкенте проведут три крупных мероприятия ШОС
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владимир норов, мид узбекистана, делегация
В Ташкент прибыла делегация СВМДА
Глава МИД Владимир Норов обсудил с гостями сотрудничество и подготовку к предстоящему саммиту.
ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik.
В Ташкент прибыла с рабочим визитом делегация Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) во главе с исполнительным директором международной структуры Кайратом Сарыбаем, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана
.
В субботу гости встретились с и.о. министра иностранных дел страны Владимиром Норовым и обсудили перспективы сотрудничества страны с СВМДА.
"Отмечена активизация участия Узбекистана в деятельности Совещания за последние годы. В частности, с 2020 года за Узбекистаном закреплена роль координатора мер доверия СВМДА в человеческом измерении. В рамках выполнения данного мандата узбекской стороной проведена международная онлайн-конференция "Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом" в 2021г.", - говорится в сообщении пресс-службы.
Стороны также обсудили подготовку к предстоящему саммиту СВМДА, который пройдет 12-13 октября в Нур-Султане.
История СВМДА
СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.
Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. Штаб-квартира находится в столице Казахстана.