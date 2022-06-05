https://uz.sputniknews.ru/20220605/goskomstat-opisal-tipichnuyu-uzbekistanskuyu-semyu--25013804.html
Госкомстат описал типичную узбекистанскую семью
Госкомстат описал типичную узбекистанскую семью
По статистике, большинство семей республики воспитывает двух детей.
2022-06-05T09:35+0500
2022-06-05T09:35+0500
2022-06-05T09:53+0500
общество
узбекистан
семья
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/07/21677660_0:1129:2048:2281_1920x0_80_0_0_40c7bcc134d1677a426e6c52fdb7d4e2.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.Типичная семья в Узбекистане состоит из шести и более человек. К такому выводу пришли аналитики Государственного комитета по статистике, проанализировав домашние хозяйства в стране с января по май текущего года. По данным статистики, 38,4% домашних хозяйств в республике состоит из шести и более человек, 22,4% семей состоят из пяти человек, а 18,5% — из четырех. Домашние хозяйства, где проживают всего два человека, оказались в меньшинстве — 6,9%. Что касается наличия детей, то, по данным Госкомстата, более 75% семей в республике воспитывают детей до 16 лет. Наиболее распространены в стране семьи с двумя детьми (26,3%). Количество домашних хозяйств с одним ребенком составило 23,3%, а с тремя детьми — 18,3%.Читайте также: Родственные браки: кто виноват и что делать — статистика
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/07/21677660_0:937:2048:2473_1920x0_80_0_0_ad03a906958dc4d33eb60b1a1e63e4b1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, семья, статистика
Госкомстат описал типичную узбекистанскую семью
09:35 05.06.2022 (обновлено: 09:53 05.06.2022)
По статистике, большинство семей республики воспитывает двух детей.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Типичная семья в Узбекистане состоит из шести и более человек. К такому выводу пришли
аналитики Государственного комитета по статистике, проанализировав домашние хозяйства в стране с января по май текущего года.
По данным статистики, 38,4% домашних хозяйств в республике состоит из шести и более человек, 22,4% семей состоят из пяти человек, а 18,5% — из четырех.
Домашние хозяйства, где проживают всего два человека, оказались в меньшинстве — 6,9%.
Что касается наличия детей, то, по данным Госкомстата, более 75% семей в республике воспитывают детей до 16 лет. Наиболее распространены в стране семьи с двумя детьми (26,3%). Количество домашних хозяйств с одним ребенком составило 23,3%, а с тремя детьми — 18,3%.