https://uz.sputniknews.ru/20220605/goskomstat-opisal-tipichnuyu-uzbekistanskuyu-semyu--25013804.html

Госкомстат описал типичную узбекистанскую семью

Госкомстат описал типичную узбекистанскую семью

По статистике, большинство семей республики воспитывает двух детей.

2022-06-05T09:35+0500

2022-06-05T09:35+0500

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общество

узбекистан

семья

статистика

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.Типичная семья в Узбекистане состоит из шести и более человек. К такому выводу пришли аналитики Государственного комитета по статистике, проанализировав домашние хозяйства в стране с января по май текущего года. По данным статистики, 38,4% домашних хозяйств в республике состоит из шести и более человек, 22,4% семей состоят из пяти человек, а 18,5% — из четырех. Домашние хозяйства, где проживают всего два человека, оказались в меньшинстве — 6,9%. Что касается наличия детей, то, по данным Госкомстата, более 75% семей в республике воспитывают детей до 16 лет. Наиболее распространены в стране семьи с двумя детьми (26,3%). Количество домашних хозяйств с одним ребенком составило 23,3%, а с тремя детьми — 18,3%.Читайте также: Родственные браки: кто виноват и что делать — статистика

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узбекистан, семья, статистика