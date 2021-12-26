https://uz.sputniknews.ru/20211226/rodstvennye-braki-kto-vinovat-i-chto-delat--statistika-21950965.html

Родственные браки: кто виноват и что делать — статистика

Родственные браки: кто виноват и что делать — статистика

Специалисты Министерства по поддержке махалли и семьи опросили председателей сходов граждан по всей стране и выяснили, кто является инициатором браков между близкими родственниками.

2021-12-26T13:21+0500

2021-12-26T13:21+0500

2021-12-26T13:21+0500

общество

узбекистан

брак

опрос

министерство по поддержке махалли и семьи

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Глава управления Министерства по поддержке махалли и семьи Мукаррам Нурматова рассказала журналистам о работе по предотвращению родственных браков. Выступление началось со статистики: с января нынешнего года в Узбекистане предотвращены 1136 случаев браков между родственниками.С мая по июня во всех регионах страны был проведен социологический опрос председателей 6 974 сходов граждан. Совместно с НИИ "Махалла ва оила" специалисты ведомства пытались посредством полученных данных понять причины и обстоятельства заключения браков между родственниками.К сожалению, в таких семьях не все гладко. Имеют место частые конфликты и противоречия между супругами, кроме того, у таких родителей часто рождаются дети-инвалиды.Установлено, что браки между родственниками в большинстве случаев заключаются по инициативе бабушек и дедушек — 58,1%. Инициаторами таких союзов также выступают родители, дяди и тети, сестры и братья.На следующий год Министерство по поддержке махалли и семьи запланировало ряд мероприятий, которые позволят решить существующие проблем.В частности, будет поддерживаться социально-политическая активность и творческий потенциал девочек. Обратят внимание и на повышение их медицинской культуры, при этом не забудут и про национальные ценности. Вместе с тем планируется содержательно организовать досуг девушек вне образования.На прошлой неделе Госкомстат озвучил статистику, связанную с родственными браками. Летом и осенью в Узбекистане зарегистрировали около 700 браков между близкими родственниками.Лидерами по количеству таких молодоженов стали Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и Сырдарьинская области.Между тем Семейный кодекс Узбекистана запрещает заключать браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.Читайте также:Четверть сельских жителей Узбекистана создают родственные браки >>Демограф: родственные браки в Узбекистане — отголосок арабской традиции >>

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узбекистан, брак, опрос, министерство по поддержке махалли и семьи