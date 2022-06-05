https://uz.sputniknews.ru/20220605/kak-uluchshat-sistemu-preduprejdeniya-chrezvychaynyx-situatsiy-25017404.html

Как улучшат систему предупреждения чрезвычайных ситуаций

Как улучшат систему предупреждения чрезвычайных ситуаций

В Узбекистане к выполнению отдельных функций МЧС привлекут частный сектор и жителей.

2022-06-05T10:07+0500

2022-06-05T10:07+0500

2022-06-05T10:07+0500

общество

законопроект

мчс

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ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. МЧС разработало проект постановления президента о дальнейшем повышении эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Его общественное обсуждение продлится до 18 июня.Документ предусматривает внедрение качественно новой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, он ставит перед махаллями семь задач:Согласно документу, выполнение решений МЧС станет обязательным для всех министерств, ведомств, организаций, должностных лиц и граждан.Отвечать за руководство по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций будут:Читайте также: В турзоне "Чарвак-Чимган" усилили обеспечение безопасности

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

законопроект, мчс