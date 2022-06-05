Как улучшат систему предупреждения чрезвычайных ситуаций
© Пресс-служба УЧС Кашкадарьинской областиТри человека погибли в горящем мебельном цеху в Карши — МЧС
© Пресс-служба УЧС Кашкадарьинской области
В Узбекистане к выполнению отдельных функций МЧС привлекут частный сектор и жителей.
ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. МЧС разработало проект постановления президента о дальнейшем повышении эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Его общественное обсуждение продлится до 18 июня.
Документ предусматривает внедрение качественно новой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, он ставит перед махаллями семь задач:
полная цифровизация деятельности нижнего звена системы;
внедрение современных механизмов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
совершенствование аварийно-спасательных мероприятий, а также прогнозирования и профилактики на объектах повышенной опасности;
оснащение сил экстренного реагирования современной техникой и оборудованием в соответствии с международными стандартами;
разработка эффективных методов разъяснительной работы среди населения;
привлечение частного сектора к выполнению отдельных функций пожарной безопасности;
широкое участие населения в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности.
Согласно документу, выполнение решений МЧС станет обязательным для всех министерств, ведомств, организаций, должностных лиц и граждан.
Отвечать за руководство по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций будут:
на уровне страны – премьер-министр Узбекистана;
в Республике Каракалпакстан, областях, городах и районах — председатель Совета министров Республики Каракалпакстан и хокимы соответствующих территорий;
в органах госуправления, местной власти, а также во всех организациях независимо от форм собственности — первые руководители.
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