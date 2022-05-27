https://uz.sputniknews.ru/20220527/v-turzone-charvak-chimgan-usilili-obespechenie-bezopasnosti-24833053.html
В турзоне "Чарвак-Чимган" усилили обеспечение безопасности
В турзоне "Чарвак-Чимган" усилили обеспечение безопасности
На территории курортной зоны появилось специализированное управление МЧС.
2022-05-27T12:45+0500
2022-05-27T12:45+0500
2022-05-27T12:45+0500
общество
чарвакское водохранилище
чимган
мчс узбекистана
безопасность
туристы
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В крупной туристической зоне "Чарвак-Чимган" создали специализированное многопрофильное управление МЧС, которое будет обеспечивать безопасность на территории.Для этого к управлению прикреплены районные пожарно-спасательные части. А также сформирован отряд "Чарвак", усилен отряд "Чимган" и созданы отделы пропаганды.Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщил заместитель руководителя пресс-службы МЧС Самандар Хикматуллаев.В основные задачи созданного управления входит:В последнее время развитию туристической отрасли в Узбекистане уделяют особое внимание. Предпринимателям, занятым в сфере туризма, государство предоставляет налоговые льготы и субсидии. В каждом населенном пункте проводится работа по созданию туристической инфраструктуры: отелей и гостевых домов, пунктов питания, достопримечательностей.Вдоль магистральных дорог власти планируют создать "караван-сараи" — специальные площадки, где будут заправочные станции, кемпинги, магазины, пункты питания и другие удобства.В разных регионах страны на берегах водоемов с этого года появятся пляжные зоны и санатории, а в горных районах – горнолыжные базы и другие спортивные сооружения.В ближайшее время в республике откроют целый ряд новых туристических объектов: санатории в Багате и Элликкале, тематические парки "Древняя Бухара" и "Этнодеревня Х века" в Бухаре, "Оазис" в Намангане, "Сырдарьинский экотуризм" в Сырдарье и "Ферганский парк" в Фергане.Тем временем российские туроператоры фиксируют существенный рост продаж туров в Узбекистан по сравнению с показателями 2021 года. Спрос увеличился до 55%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).По мнению аналитиков АТОР, весенний период всегда привлекает в Узбекистан большое количество туристов. Однако в этом году рост спроса среди россиян вызвал целый ряд факторов.Прежде всего интерес у российских туристов к Узбекистану можно объяснить стабильностью авиарейсов между двумя странами и распространенностью русского языка.Также Узбекистан выгоден тем, что здесь можно свободно обменять рубли на сумы.Тем более с недавнего времени в стране практически везде к оплате принимают карты российской платежной системы "Мир", с них можно снять и наличные сумы в банкоматах, подчеркивают аналитики АТОР.По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.Читайте также: Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"Топ-10 красот Узбекистана, которые обязан посетить каждый турист
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чарвакское водохранилище, чимган, мчс узбекистана, безопасность, туристы, ташкентская область
В турзоне "Чарвак-Чимган" усилили обеспечение безопасности
На территории курортной зоны появилось специализированное управление МЧС.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В крупной туристической зоне "Чарвак-Чимган" создали специализированное многопрофильное управление МЧС, которое будет обеспечивать безопасность на территории.
Для этого к управлению прикреплены районные пожарно-спасательные части. А также сформирован отряд "Чарвак", усилен отряд "Чимган" и созданы отделы пропаганды.
Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщил
заместитель руководителя пресс-службы МЧС Самандар Хикматуллаев.
В основные задачи созданного управления входит:
обеспечение безопасного отдыха туристов в свободной туристической зоне “Чарвак-Чимган”;
оперативное устранение чрезвычайных ситуаций;
проведение профилактических мероприятий с дальнейшим повышением их эффективности.
В последнее время развитию туристической отрасли в Узбекистане уделяют особое внимание. Предпринимателям, занятым в сфере туризма, государство предоставляет налоговые льготы и субсидии. В каждом населенном пункте проводится работа по созданию туристической инфраструктуры: отелей и гостевых домов, пунктов питания, достопримечательностей.
Вдоль магистральных дорог власти планируют создать "караван-сараи" — специальные площадки, где будут заправочные станции, кемпинги, магазины, пункты питания и другие удобства.
В разных регионах страны на берегах водоемов с этого года появятся пляжные зоны и санатории, а в горных районах – горнолыжные базы и другие спортивные сооружения.
В ближайшее время в республике откроют целый ряд новых туристических объектов: санатории в Багате и Элликкале, тематические парки "Древняя Бухара" и "Этнодеревня Х века" в Бухаре, "Оазис" в Намангане, "Сырдарьинский экотуризм" в Сырдарье и "Ферганский парк" в Фергане.
Тем временем российские туроператоры фиксируют существенный рост продаж туров в Узбекистан по сравнению с показателями 2021 года. Спрос увеличился до 55%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По мнению аналитиков АТОР, весенний период всегда привлекает в Узбекистан большое количество туристов. Однако в этом году рост спроса среди россиян вызвал целый ряд факторов.
Прежде всего интерес у российских туристов к Узбекистану можно объяснить стабильностью авиарейсов между двумя странами и распространенностью русского языка.
"Власти Узбекистана уделяют повышенное внимание развитию туристического потенциала страны. В частности, повсеместно модернизируют инфраструктуру, открывают новые комфортабельные отели", — отмечают в ассоциации.
Также Узбекистан выгоден тем, что здесь можно свободно обменять рубли на сумы.
Тем более с недавнего времени в стране практически везде к оплате принимают карты российской платежной системы "Мир", с них можно снять и наличные сумы в банкоматах, подчеркивают аналитики АТОР.
По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.