https://uz.sputniknews.ru/20220605/ssha-postavlyaet-orujie-ukraine-chtoby-zatyanut-konflikt--putin-25041623.html
США поставляет оружие Украине, чтобы затянуть конфликт – Путин
США поставляет оружие Украине, чтобы затянуть конфликт – Путин
Президент Росси заявил, что российские ПВО щелкают украинское вооружение "как орехи".
2022-06-05T16:43+0500
2022-06-05T16:43+0500
2022-06-05T17:36+0500
специальная военная операция россии в донбассе
владимир путин
сша
киев
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ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что российские ПВО с легкостью уничтожают оружие украинской армии, сообщает РИА Новости.О российском вооружении он рассказал интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Комментируя решение США поставить Украине новые системы залпового огня, Путин заявил, что среди поставляемого оружия нет ничего нового.Ранее в США заявили о планируемых поставках реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.В свою очередь, Путин подчеркнул, что в случае поставок США ракет дальнего действия на Украину, Россия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попали.В целом, по словам президента России, все поставки вооружения в Киев ведутся только с одной целью – затянуть конфликт на Украине.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: "Воюют не на своей земле". Что говорят местные о битве за Донбасс
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США поставляет оружие Украине, чтобы затянуть конфликт – Путин
16:43 05.06.2022 (обновлено: 17:36 05.06.2022)
Президент Росси заявил, что российские ПВО щелкают украинское вооружение "как орехи".
ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что российские ПВО с легкостью уничтожают оружие украинской армии, сообщает РИА Новости.
О российском вооружении он рассказал интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Их [украинское вооружение] наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки", - сказал он.
Комментируя решение США поставить Украине новые системы залпового огня, Путин заявил, что среди поставляемого оружия нет ничего нового.
"Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства - "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал президент России.
Ранее в США заявили о планируемых поставках реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.
В свою очередь, Путин подчеркнул, что в случае поставок США ракет дальнего действия на Украину, Россия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попали.
"Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут и будут поставляться, - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал российский лидер.
В целом, по словам президента России, все поставки вооружения в Киев ведутся только с одной целью – затянуть конфликт на Украине.
"Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал он в интервью.
В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.