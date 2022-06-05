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Столичный хокимият призвал жителей активно защищать деревья
Столичный хокимият призвал жителей активно защищать деревья
В сервисе "Xalq Nazorati" появился специальный раздел для обработки сигналов о бетонировании деревьев. Он поможет оперативно связаться с непосредственными исполнителями.
2022-06-05T19:47+0500
2022-06-05T19:47+0500
общество
деревья
хокимият
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ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Защитим деревья вместе! С таким призывом обратились к жителям власти столицы.Специальный раздел на "Xalq Nazorati" создан для обработки сигналов о бетонировании деревьев и поможет оперативно связаться с непосредственными исполнителями.Для этого нужно зайти на сайт xalqnazorati.uz и выбрать "Общественное пространство" и раздел "Экология".На сегодняшний день в Хокимият поступило 268 сообщений о проблемах с деревьями. Из них 66 касаются бетонирования, к концу мая 61 дерево было освобождено из бетонного плена, остальные 5 — в работе.Столичные власти создали сервис Xalq Nazorati в феврале прошлого года для налаживания интерактивного сотрудничества жителей столицы и работников городских служб. На сайте у граждан есть возможность поднять проблемы, возникающие в домах, подъездах и квартирах, на дорогах, в общественном транспорте, а также в пунктах торговли и общепита.С момента старта зарегистрировалось 9 222 пользователя, по их заявкам решено 8 377 проблем, большинство из которых относится к жилищно-коммунальной сфере.Читайте также: Метрополитен Ташкента объяснил причину утренней эвакуации пассажиров
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деревья, хокимият

Столичный хокимият призвал жителей активно защищать деревья

19:47 05.06.2022
© pixabay.com/photochurРечная аллея
Речная аллея - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2022
© pixabay.com/photochur
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В сервисе "Xalq Nazorati" появился специальный раздел для обработки сигналов о бетонировании деревьев. Он поможет оперативно связаться с непосредственными исполнителями.
ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Защитим деревья вместе! С таким призывом обратились к жителям власти столицы.

"Если вы видите бетонирование или асфальтирование вплотную к деревьям — сообщайте на сервис "Xalq Nazorati",- говорится в сообщении.

Специальный раздел на "Xalq Nazorati" создан для обработки сигналов о бетонировании деревьев и поможет оперативно связаться с непосредственными исполнителями.
Для этого нужно зайти на сайт xalqnazorati.uz и выбрать "Общественное пространство" и раздел "Экология".
На сегодняшний день в Хокимият поступило 268 сообщений о проблемах с деревьями. Из них 66 касаются бетонирования, к концу мая 61 дерево было освобождено из бетонного плена, остальные 5 — в работе.
Столичные власти создали сервис Xalq Nazorati в феврале прошлого года для налаживания интерактивного сотрудничества жителей столицы и работников городских служб. На сайте у граждан есть возможность поднять проблемы, возникающие в домах, подъездах и квартирах, на дорогах, в общественном транспорте, а также в пунктах торговли и общепита.
С момента старта зарегистрировалось 9 222 пользователя, по их заявкам решено 8 377 проблем, большинство из которых относится к жилищно-коммунальной сфере.
Читайте также: Метрополитен Ташкента объяснил причину утренней эвакуации пассажиров
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