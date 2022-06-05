https://uz.sputniknews.ru/20220605/stolichnyy-xokimiyat-prizval-jiteley-aktivno-zaschischat-derevya-25044253.html

Столичный хокимият призвал жителей активно защищать деревья

Столичный хокимият призвал жителей активно защищать деревья

В сервисе "Xalq Nazorati" появился специальный раздел для обработки сигналов о бетонировании деревьев. Он поможет оперативно связаться с непосредственными исполнителями.

2022-06-05T19:47+0500

2022-06-05T19:47+0500

2022-06-05T19:47+0500

общество

деревья

хокимият

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ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Защитим деревья вместе! С таким призывом обратились к жителям власти столицы.Специальный раздел на "Xalq Nazorati" создан для обработки сигналов о бетонировании деревьев и поможет оперативно связаться с непосредственными исполнителями.Для этого нужно зайти на сайт xalqnazorati.uz и выбрать "Общественное пространство" и раздел "Экология".На сегодняшний день в Хокимият поступило 268 сообщений о проблемах с деревьями. Из них 66 касаются бетонирования, к концу мая 61 дерево было освобождено из бетонного плена, остальные 5 — в работе.Столичные власти создали сервис Xalq Nazorati в феврале прошлого года для налаживания интерактивного сотрудничества жителей столицы и работников городских служб. На сайте у граждан есть возможность поднять проблемы, возникающие в домах, подъездах и квартирах, на дорогах, в общественном транспорте, а также в пунктах торговли и общепита.С момента старта зарегистрировалось 9 222 пользователя, по их заявкам решено 8 377 проблем, большинство из которых относится к жилищно-коммунальной сфере.Читайте также: Метрополитен Ташкента объяснил причину утренней эвакуации пассажиров

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деревья, хокимият