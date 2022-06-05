https://uz.sputniknews.ru/20220605/v-kazaxstane-zavershilsya-referendum-po-konstitutsii-25045892.html

В Казахстане завершился референдум по конституции

В Казахстане завершился референдум по конституции

Органы внутренних дел не зарегистрировали нарушений во время проведения референдума.

2022-06-05T21:20+0500

2022-06-05T21:20+0500

2022-06-05T21:20+0500

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казахстан

референдум

конституция

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ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Органы МВД не зарегистрировали нарушений правопорядка во время референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета административной полиции Атыгая Арыстанова.Последние участки для голосования закрылись в 21.00 по времени Нур-Султана (18.00 мск). По данным ЦИК, в 20.00 по времени казахстанской столицы явка на референдуме в целом по стране составила 67,65% и преодолела минимальный порог в 50%.Нарушений в ходе референдума не обнаружили и наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка госпереворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.Читайте также: Казахстан не будет присоединяться к антироссийским санкциям — посол Кошербаев

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казахстан, референдум, конституция