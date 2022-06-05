https://uz.sputniknews.ru/20220605/v-kazaxstane-zavershilsya-referendum-po-konstitutsii-25045892.html
В Казахстане завершился референдум по конституции
В Казахстане завершился референдум по конституции
Органы внутренних дел не зарегистрировали нарушений во время проведения референдума.
2022-06-05T21:20+0500
2022-06-05T21:20+0500
2022-06-05T21:20+0500
в мире
казахстан
референдум
конституция
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ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Органы МВД не зарегистрировали нарушений правопорядка во время референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета административной полиции Атыгая Арыстанова.Последние участки для голосования закрылись в 21.00 по времени Нур-Султана (18.00 мск). По данным ЦИК, в 20.00 по времени казахстанской столицы явка на референдуме в целом по стране составила 67,65% и преодолела минимальный порог в 50%.Нарушений в ходе референдума не обнаружили и наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка госпереворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.Читайте также: Казахстан не будет присоединяться к антироссийским санкциям — посол Кошербаев
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казахстан, референдум, конституция
В Казахстане завершился референдум по конституции
Органы внутренних дел не зарегистрировали нарушений во время проведения референдума.
ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Органы МВД не зарегистрировали нарушений правопорядка во время референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета административной полиции Атыгая Арыстанова.
Последние участки для голосования закрылись в 21.00 по времени Нур-Султана (18.00 мск). По данным ЦИК, в 20.00 по времени казахстанской столицы явка на референдуме в целом по стране составила 67,65% и преодолела минимальный порог в 50%.
"Полиция работает в усиленном режиме. На данный момент каких-либо нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - сказал Арыстанов на брифинге.
Нарушений в ходе референдума не обнаружили и наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка госпереворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.