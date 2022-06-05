https://uz.sputniknews.ru/20220605/v-soxe-vystupili-uzbekskie-i-tadjikskie-artisty-25043872.html

В Сохе выступили узбекские и таджикские артисты

В Сохе выступили узбекские и таджикские артисты

На центральном стадионе Сохского районе прошло большое культурное мероприятие.

2022-06-05T18:37+0500

2022-06-05T18:37+0500

2022-06-05T18:42+0500

культура

эксклав сох

узбекистан

таджикистан

концерт

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ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. На центральном стадионе Сохского района 4 июня прошел большой концерт, сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.В мероприятии приняли участие поэты и писатели, деятели искусства, известные художники и артисты Узбекистана и Таджикистана.В рамках концерта выступили такие известные артисты, как Джурабек Муродов, Озодбек Назарбеков, Гуломжон Якубов, Ёдгор Садиев, Абдухошим Исмоилов и другие. Они исполнили песни и прочли стихи известных поэтов Икбола Мирзо и Махмуда Тоира.Читайте также: В Ташкенте пройдет Сабантуй – подробности

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эксклав сох, узбекистан, таджикистан, концерт