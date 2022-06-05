https://uz.sputniknews.ru/20220605/v-soxe-vystupili-uzbekskie-i-tadjikskie-artisty-25043872.html
В Сохе выступили узбекские и таджикские артисты
В Сохе выступили узбекские и таджикские артисты
На центральном стадионе Сохского районе прошло большое культурное мероприятие.
2022-06-05T18:37+0500
2022-06-05T18:37+0500
2022-06-05T18:42+0500
культура
эксклав сох
узбекистан
таджикистан
концерт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/05/25043717_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_19992ab01d24e30673ecabe9edefa29f.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. На центральном стадионе Сохского района 4 июня прошел большой концерт, сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.В мероприятии приняли участие поэты и писатели, деятели искусства, известные художники и артисты Узбекистана и Таджикистана.В рамках концерта выступили такие известные артисты, как Джурабек Муродов, Озодбек Назарбеков, Гуломжон Якубов, Ёдгор Садиев, Абдухошим Исмоилов и другие. Они исполнили песни и прочли стихи известных поэтов Икбола Мирзо и Махмуда Тоира.Читайте также: В Ташкенте пройдет Сабантуй – подробности
эксклав сох
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/05/25043717_46:0:755:532_1920x0_80_0_0_aed97f6fdf28671e8c1da61ee834928f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
эксклав сох, узбекистан, таджикистан, концерт
В Сохе выступили узбекские и таджикские артисты
18:37 05.06.2022 (обновлено: 18:42 05.06.2022)
На центральном стадионе Сохского районе прошло большое культурное мероприятие.
ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik.
На центральном стадионе Сохского района 4 июня прошел большой концерт, сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области
.
В мероприятии приняли участие поэты и писатели, деятели искусства, известные художники и артисты Узбекистана и Таджикистана.
В рамках концерта выступили такие известные артисты, как Джурабек Муродов, Озодбек Назарбеков, Гуломжон Якубов, Ёдгор Садиев, Абдухошим Исмоилов и другие. Они исполнили песни и прочли стихи известных поэтов Икбола Мирзо и Махмуда Тоира.