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В Ташкенте перекрыты улицы
В Ташкенте перекрыты улицы
Несколько дорог в столице будут закрыты для движения до 12 часов
2022-06-05T11:12+0500
2022-06-05T11:12+0500
общество
ташкент
дорога
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ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента в воскресенье пройдет молодежный марафон. В связи с этим закроют для движения ряд улиц, сообщает пресс-служба столичного хокимията.До 12 часов дня закрыто движение транспорта на следующих отрезках:Читайте также: Минтранс утвердил правила пользования ЖД переездами
ташкент
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ташкент, дорога

В Ташкенте перекрыты улицы

11:12 05.06.2022
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Знак "Стоп"
Знак Стоп - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2022
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
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Несколько дорог в столице будут закрыты для движения до 12 часов.
ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента в воскресенье пройдет молодежный марафон. В связи с этим закроют для движения ряд улиц, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
До 12 часов дня закрыто движение транспорта на следующих отрезках:
по улице Айбек: от пересечения улиц Айбека и Туркистан до пересечения улиц Айбек и Нукус;
от пересечения улиц Айбек и Нукус до пересечения улиц Айбека и Чехова;
от пересечения улиц Айбека и Чехова по улице Афрасиёб до пересечения улиц Афрасиёб и Шарофа Рашидова;
по улице Шарофа Рашидова, до пересечения улиц Шарофа Рашидова и Ислома Каримова;
по улице Ислома Каримова: до пересечения улиц Ислома Каримова и Тараса Шевченко.
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