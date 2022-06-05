В Ташкенте перекрыты улицы
Несколько дорог в столице будут закрыты для движения до 12 часов.
ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента в воскресенье пройдет молодежный марафон. В связи с этим закроют для движения ряд улиц, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
До 12 часов дня закрыто движение транспорта на следующих отрезках:
по улице Айбек: от пересечения улиц Айбека и Туркистан до пересечения улиц Айбек и Нукус;
от пересечения улиц Айбек и Нукус до пересечения улиц Айбека и Чехова;
от пересечения улиц Айбека и Чехова по улице Афрасиёб до пересечения улиц Афрасиёб и Шарофа Рашидова;
по улице Шарофа Рашидова, до пересечения улиц Шарофа Рашидова и Ислома Каримова;
по улице Ислома Каримова: до пересечения улиц Ислома Каримова и Тараса Шевченко.
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