https://uz.sputniknews.ru/20220605/v-tashkente-perekryty-ulitsy-25020649.html

В Ташкенте перекрыты улицы

В Ташкенте перекрыты улицы

Несколько дорог в столице будут закрыты для движения до 12 часов

2022-06-05T11:12+0500

2022-06-05T11:12+0500

2022-06-05T11:12+0500

общество

ташкент

дорога

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ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента в воскресенье пройдет молодежный марафон. В связи с этим закроют для движения ряд улиц, сообщает пресс-служба столичного хокимията.До 12 часов дня закрыто движение транспорта на следующих отрезках:Читайте также: Минтранс утвердил правила пользования ЖД переездами

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ташкент, дорога