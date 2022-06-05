https://uz.sputniknews.ru/20220605/v-tserkvi-v-nigerii-boeviki-ustroili-strelbu-25044398.html

В церкви в Нигерии боевики устроили стрельбу

В церкви в Нигерии боевики устроили стрельбу

Неизвестные террористы устроили взрыв и начали стрельбу в церкви в штате Ондо в Нигерии.

2022-06-05T20:30+0500

2022-06-05T20:30+0500

2022-06-05T20:30+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Неизвестные боевики устроили взрыв и открыли огонь в церкви в штате Ондо на юго-западе Нигерии, сообщает РИА Новости. Как сообщают местные СМИ, от теракта могли пострадать более 50 человек.Боевики ворвались в воскресенье в католическую церковь Святого Франциска в городе Ово и открыли огонь по прихожанам во время службы. Террористы также привели в действие взрывное устройство, но большинство из погибших скончались из-за огнестрельных ранений.Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшие в результате нападения были доставлены в местный медицинский центр. Их число пока неизвестно.Читайте также: ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Донецку, заявили в ДНР

нигерия

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теракт, нигерия