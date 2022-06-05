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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220605/vsu-vypustili-10-raket-iz-grada-po-donetsku-zayavili-v-dnr-25041843.html
ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Донецку, заявили в ДНР
ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Донецку, заявили в ДНР
Ракеты выпустили по Первомайскому и Донецку, уточнили в представительстве Донецкой народной республики.
2022-06-05T17:19+0500
2022-06-05T17:37+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Донецк, выпустив по городу 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Читайте также: США поставляет оружие Украине, чтобы затянуть конфликт – Путин
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днр, ракеты

ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Донецку, заявили в ДНР

17:19 05.06.2022 (обновлено: 17:37 05.06.2022)
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкУкраинский военнослужащий возле реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
Украинский военнослужащий возле реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2022
© Sputnik / Stringer
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Ракеты выпустили по Первомайскому и Донецку, уточнили в представительстве Донецкой народной республики.
ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Донецк, выпустив по городу 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
Читайте также: США поставляет оружие Украине, чтобы затянуть конфликт – Путин
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