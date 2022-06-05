https://uz.sputniknews.ru/20220605/vsu-vypustili-10-raket-iz-grada-po-donetsku-zayavili-v-dnr-25041843.html
ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Донецку, заявили в ДНР
ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Донецку, заявили в ДНР
Ракеты выпустили по Первомайскому и Донецку, уточнили в представительстве Донецкой народной республики.
2022-06-05T17:19+0500
2022-06-05T17:19+0500
2022-06-05T17:37+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
ракеты
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ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Донецк, выпустив по городу 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Читайте также: США поставляет оружие Украине, чтобы затянуть конфликт – Путин
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днр, ракеты
ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Донецку, заявили в ДНР
17:19 05.06.2022 (обновлено: 17:37 05.06.2022)
Ракеты выпустили по Первомайскому и Донецку, уточнили в представительстве Донецкой народной республики.
ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Донецк, выпустив по городу 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает РИА Новости
со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.