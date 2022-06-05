Хадж-2022: подробности организации паломничества
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Управление мусульман Узбекистана опубликовало детали предстоящего хаджа для граждан страны.
ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. Впервые за два года пандемии верующие из Узбекистана получили возможность побывать в хадже. Управление мусульман республики опубликовало подробную информацию о стоимости паломничества.
Так, стоимость поездки в Мекку на одного человека в этом году составляет 62,9 млн сумов. В эту сумму входит:
виза в Саудовскую Аравию;
авиабилеты;
междугородний транспорт (Медина-Мекка-Джидда);
проживание в отеле в Медине;
посещение горы Ухуд, мечетей Аль-Куба и двух Кибл в Медине;
проживание в отеле в Мекке;
все услуги в долинах Мина, Арафат и Муздалифа;
круглосуточное медицинское обслуживание;
медицинская страховка паломников;
круглосуточная транспортная служба;
3-х разовое горячее питание: завтрак, обед и ужин;
обучение обрядам хаджа;
ремни и сумки с государственной символикой;
вода "Замзам" (5 литров);
отправление и прибытие из 7 регионов страны;
прямой рейс в Медину;
жертвоприношение.
В этом году Саудовская Аравия увеличила квоту для Узбекистана – теперь в хадж могут отправиться не 7 200 тыс. человек, а 10 865 паломников.
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