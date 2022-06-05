https://uz.sputniknews.ru/20220605/xadj-2022-podrobnosti-organizatsii-palomnichestva-25041213.html

Хадж-2022: подробности организации паломничества

Хадж-2022: подробности организации паломничества

Управление мусульман Узбекистана опубликовало детали предстоящего хаджа для граждан страны.

2022-06-05T16:08+0500

2022-06-05T16:08+0500

2022-06-05T16:08+0500

общество

хадж

управление мусульман узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. Впервые за два года пандемии верующие из Узбекистана получили возможность побывать в хадже. Управление мусульман республики опубликовало подробную информацию о стоимости паломничества.Так, стоимость поездки в Мекку на одного человека в этом году составляет 62,9 млн сумов. В эту сумму входит:В этом году Саудовская Аравия увеличила квоту для Узбекистана – теперь в хадж могут отправиться не 7 200 тыс. человек, а 10 865 паломников.Читайте также: Требования для выезжающих в хадж узбекистанцев.

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хадж, управление мусульман узбекистана