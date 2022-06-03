https://uz.sputniknews.ru/20220603/uzbekistantsam-nazvali-stoimost-xadja-2022-24975952.html
Узбекистанцам назвали стоимость хаджа-2022
Узбекистанцам назвали стоимость хаджа-2022
Подорожание паломнической поездки вызвано ростом платежей за коммунальные, транспортные, электроэнергетические и другие услуги, которые оказывают в Мекке.
2022-06-03T13:29+0500
2022-06-03T13:29+0500
2022-06-03T13:29+0500
общество
узбекистанцы
хадж
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мекка
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В 2022 году хадж для жителей Узбекистана, а также других мусульман мира, обойдется на 40-45% дороже, чем в прошлые годы. Об этом сообщает Комитет по делам религий республики. Брифинг о подготовке к сезону хаджа-2022 прошел в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Как сообщил начальник информационной службы ведомства Ильхом Марупов, подорожание услуг хаджа в этом году вызвано введением дополнительных налогов и обязательных платежей, а также ростом суммы платежей за коммунальные, транспортные, электроэнергию и другие услуги на 30-40%.С учетом этих изменений и в соответствии с решением Общественного совета, в этом году хадж для граждан Узбекистана будет стоить 62,9 млн сумов на одного паломника, заявил представитель Комитета по делам религий. По его словам, в этом году хадж совершат 10 865 граждан Узбекистана. При этом условия в 2022 году для паломничества следующие:Напомним, в 2021 году в связи с распространением коронавирусной инфекции Эр-Рияд разрешил хадж только 60 тыс. привитых подданных и резидентов страны. В 2020 году из-за пандемии паломничество в Мекку впервые в современной истории было ограничено – тогда его разрешили только тысяче мусульман, которые являются подданными Саудовской Аравии.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанцы, хадж, стоимость, мекка, транспорт
Узбекистанцам назвали стоимость хаджа-2022
Подорожание паломнической поездки вызвано ростом платежей за коммунальные, транспортные, электроэнергетические и другие услуги, которые оказывают в Мекке.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В 2022 году хадж для жителей Узбекистана, а также других мусульман мира, обойдется на 40-45% дороже, чем в прошлые годы. Об этом сообщает Комитет по делам религий республики.
Брифинг о подготовке к сезону хаджа-2022 прошел в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
Как сообщил начальник информационной службы ведомства Ильхом Марупов, подорожание услуг хаджа в этом году вызвано введением дополнительных налогов и обязательных платежей, а также ростом суммы платежей за коммунальные, транспортные, электроэнергию и другие услуги на 30-40%.
С учетом этих изменений и в соответствии с решением Общественного совета, в этом году хадж для граждан Узбекистана будет стоить 62,9 млн сумов на одного паломника, заявил представитель Комитета по делам религий.
По его словам, в этом году хадж совершат 10 865 граждан Узбекистана.
При этом условия в 2022 году для паломничества следующие:
хадж доступен для людей до 65 лет (родившиеся до 30 июня 1957 года);
человек должен быть привит полной дозой вакцин: Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna или Johnson & Johnson, одобренных Всемирной организацией здравоохранения;
необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (Covid-19), взятый в течение 72 часов до прибытия в Саудовскую Аравию.
Напомним, в 2021 году в связи с распространением коронавирусной инфекции Эр-Рияд разрешил хадж только 60 тыс. привитых подданных и резидентов страны. В 2020 году из-за пандемии паломничество в Мекку впервые в современной истории было ограничено – тогда его разрешили только тысяче мусульман, которые являются подданными Саудовской Аравии.